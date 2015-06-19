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В контексте институциональных реформ

Олег ТАРАН
В работе совета приняли участие депутаты Парламента, представители государственных органов, руководители республиканских этнокультурных объединений, члены научно-экспертного совета АНК, представители СМИ.
Открывая заседание, Г. Абдыкаликова отметила активную работу Государственной комиссии в первом полугодии, напомнив о таких важных для страны мероприятиях, как выборы Президента, инициированные, кстати, Ассамб­леей народа Казахстана, и XXII сессия АНК. Дальнейшая работа будет скорректирована с учетом реализации пяти институциональных реформ.
С докладами выступили министр культуры и спорта РК Арыс­танбек Мухамедиулы, который довел до сведения присутствующих, что было сделано его ведомством в рамках исполнения Национального плана мероприятий и информационного сопровож­дения деятельности АНК. О работе в этом же направлении в своем регионе доложил заместитель акима Акмолинской области Нурлан Нуркенов.
Вице-министр по инвестициям и развитию РК Сакен Сарсенов сообщил об информационном сопровождении проводимых мероприя­тий упомянутого Национального плана.
Руководитель РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК Наталья Калашникова рассказала о работе сайта Ассамблеи народа Казахстана.
По итогам заседания Государственный секретарь дала ряд поручений по дальнейшей реализации мероприятий Года АНК в контексте приоритета четвертой институциональной реформы «Идентичность и единство» Плана нации «100 конкретных шагов. Современное государство для всех».

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