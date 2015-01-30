В контексте коллективной безопасности Лилия СЫЗДЫКОВА

Как отметил генсек ОДКБ на пресс-конференции, прошедшей в режиме телемоста между Москвой и Астаной, предыдущий год для организации стал интересным и результативным по многим параметрам, и все предпринимае­мые усилия были сосредоточены на реализации практических мероприятий по обеспечению стабильности и безо­пасности стран-участниц.

В течение 2014 года большое внимание уделялось внешнеполитической координации. Были подготовлены необходимые нормативные документы по созданию коллективных авиационных сил. Войсками государств – членов ОДКБ по льготному соглашению было закуплено вооружения и техники на более чем 650 млн. долларов. Серьезное внимание уделялось сфере обеспечения информационной безопасности.

В рамках противодействия конкретным вызовам и угрозам, как рассказал Н. Бордюжа, было проведено несколько очень эффективных и результативных операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, противодействию преступной деятельности, связанной с незаконной миграцией и торговлей людьми, в сфере информационной безопасности.

– Проведено несколько учений спецподразделений, например, «Гром» со спецподразделениями антинаркотических ведомств. Причем особенность учений была в том, что они проводились в том числе для перекрытия наиболее интенсивно использующихся каналов переброски наркотиков из Афганистана на территории государств ОДКБ, – отметил генсек организации.

Ряд мероприятий прошел также в контексте подготовки коллективных сил, их боевой выучки, оснащенности. Это учения «Взаимодействие-2014» в Казахстане, учения миротворческих сил «Нерушимое братство-2014» в Кыргызстане и учения коллективных сил быстрого развертывания Цент­рально-Азиатского региона в России. Говоря о планах в этом направлении на год текущий, Н. Бордюжа проинформировал, что предполагается проведение крупных учений с коллективными силами оперативного реагирования, с миротворческими силами (они пройдут в Армении с приглашением представителей ООН и других международных организаций). Предусматриваются учения со спецподразделениями антинаркотических ведомств и оперативные сборы с руководителями спецподразделений органов внутренних дел.

Напомнил Н. Бордюжа о том, что в 2014 году была создана Аналитическая ассоциация ОДКБ, куда сегодня входят руководители более 30 независимых прогнозных и аналитических центров.

«Венцом» деятельности в 2014 году стала сессия ОДКБ с участием глав государств в Москве. Генеральный секретарь организации перечислил наиболее интересные вопросы и принятые в его рамках решения. Это создание коллективных авиационных сил, изменение порядка формирования межгосударственной комиссии по ­военно-экономическому сотрудничеству (теперь членами этой структуры будут вице-премьер-министры, отвечающие за военно-промышленный комплекс), утверждение плана мероприятий по завершению формирования системы коллективного реагирования на чрезвычайные ситуации.

– Утвержден ряд документов в сфере информационной безопасности, наиболее интересный из них – это решение о создании центра по киберинцидентам, что позволит активизировать работу в данной области, – подчеркнул Н. Бордюжа.

Кроме того, говоря об изменениях в работе ОДКБ, отмечалось, что главы государств-членов приняли решение о ротации в секретариате организации, в соответствии с которым практически все работники на руководящих должностях будут заменяться новыми сотрудниками. Это, как пояснил генсек, позволит обеспечить прилив свежих сил, обеспечить преемственность дея­тельности и равноправность участия всех государств в работе секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.



