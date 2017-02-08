​В контексте медиации

Положения Послания Президента, касающиеся вопросов общественного согласия, а также внедрение медиации как метода досудебного разрешения споров, обсуждены на республиканском совещании Совета медиации Ассамблеи народа Казахстана. В нем приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, представители судов Астаны, столичного акимата и общественных объединений.

Как отметил председатель Рес­публиканского совета медиации АНК, мажилисмен ­Бакытжан ­Абдирайым, все пять приоритетов, определенные Посланием, напрямую связаны с вопросами общественного согласия и упрочения стабильности в стране. Именно эти важные основы формирования многонационального и многоконфессионального общества сыграли важную роль в избрании Астаны на роль международной медиативной площадки.

– Мы все – свидетели исторического события: Астана стала площадкой для переговоров по разрешению конфликта в Сирии, – напомнил депутат. – Во многом это решение о проведении раунда переговоров было принято и благодаря авторитету Президента Казахстана ­Нурсултана ­Назарбаева. Таким образом, медиация для Казахстана – понятие, имеющее международное значение.

Основной темой встречи стали внутренние аспекты медиации, которая, по сути, является еще одним проявлением участия граждан в решении вопросов не только на уровне отдельного района или города, но и в масштабах страны. Важность активности казахстанцев, ухода от политической пассивности подчеркнул в своем выступлении президент Гражданского альянса Казахстана Нурлан Еримбетов.

– Сейчас в нашей стране возрастает роль гражданского общества, потому что многие казахстанцы становятся участниками общественных советов при акиматах, министерствах и ведомствах, – считает он. – Создается большое количество общественных комиссий для обсуждения различных законопроектов и стратегических программ. Организовано широкое общественное обсуждение предложенных Президентом реформ. Каждый гражданин сегодня может и должен влиять на принимаемые решения.

В более узком смысле о медиа­ции как способе досудебного разрешения споров по ряду категорий дел и о применении этого инструмента рассказала судья городского суда Астаны Гульжанат Рахметова. Она, в частности, отметила, что для казахского народа медиация всегда была частью истории. Когда-то в рамках кочевого уклада конфликтные ситуации и споры разрешали бии и аксакалы, и сегодня внедрение медиации, по сути, – возрождение исторического наследия в современном формате. Также судья напомнила, что в новом Гражданском процесссуальном кодексе, который вступил в силу с 1 января 2016 года, большое внимание уделяется примирительным процедурам, и в том числе медиации.

– Во исполнение поручений Главы государства в целях расширения сферы применения медиации Верховным судом запущен пилотный проект по внедрению обязательного досудебного урегулирования по отдельным категориям споров в порядке медиации, – сообщила она.

По ее словам, проектом охвачены такие категории дел, как касающиеся интересов ребенка, – об определении места жительства детей, порядка общения родителей с несовершеннолетними и другие; некоторые категории трудовых споров; расторжение брака и раздел имущества; наследственные споры; споры между соседями об определении границ земельного участка. Пилотный проект будет действовать с февраля по июль текущего года. Итоги проекта, возника­ющие вопросы и проблемы будут тщательно проанализированы, и на этой основе разработаны предложения по внесению поправок в законодательство.

Как было отмечено на совещании, развитие и широкое внедрение медиации в практику правового разрешения споров, повышение профессионализма медиаторов будут способствовать укреплению имиджа Астаны и Казахстана в целом как страны-медиатора на мировой арене.