​В контексте международной безопасности

В доверительной обстановке

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ прошла в Астане во Дворце Независимости. На встречу прибыли президенты: Беларуси – Александр Лукашенко, Кыргызстана – Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана – Эмомали Рахмон и России – Владимир Путин, а также исполняющий обязанности Премьер-министра Армении Никол Пашинян. Уже по тому, как главы государств входили в зал заседаний и приветствовали друг друга, было видно, что это – встреча партнеров, чье сотрудничество основано на взаимном доверии и уважении интересов друг друга.

Президент Казахстана

Нурсултан Назарбаев, открывая заседание, выразил приз­нательность лидерам стран-участниц за личное участие в заседании Совета коллективной безопасности и рассказал о порядке работы. Он отметил, что во время заседания будут подведены итоги председательства Казахстана в ОДКБ в 2018 году, а также обсуждены актуальные аспекты обеспечения коллективной безопаснос­ти стран-участниц.

– Сегодня нам предстоит зас­лушать информацию о работе по широкому спектру направлений в рамках ОДКБ, высказаться по текущей международной обстановке и актуальным воп­росам взаимодействия. Пос­ле утверждения повестки дня и доклада заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова предлагаю в доверительной форме обменяться мнениями, – обратился

Нурсултан Назарбаев к участникам заседания.

Глава государства также подчеркнул, что в ходе сессии будут озвучены приоритеты Кыргызстана на период председательства в следующем межсессионном периоде.

В свою очередь Валерий Семериков сообщил, что в повестку дня заседания СКБ включены 23 вопроса.

Авторитетная и эффективная структура

После завершения встречи в узком кругу сессия Совета коллективной безопасности продолжилась в расширенном составе. Президент Нурсултан Назарбаев обратил внимание на принятые решения и рассказал о вопросах, требующих внимания. В первую очередь Глава государства остановился на результатах председательства нашей страны в Организации Договора коллективной безопасности.

– Казахстан рассматривает ОДКБ в качестве авторитетной и эффективной структуры, – сказал Нурсултан Назарбаев. – При активной и всесторонней поддержке государств – членов организации приоритеты Казахстана в председательствовании были успешно реализованы в текущем году.

Президент отметил, что на плановой основе в военной сфере была завершена деятельность по реформированию объединенного штаба ОДКБ и подготовке к полноценному функционированию Центра кризисного реагирования организации. Кроме того, Глава государства рассказал об итогах учений «Боевое братство-2018», проведенных на территории Кыргызстана с привлечением подразделений коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) и миротворческого батальона ОДКБ.

– На заседании межгосударственной комиссии ОДКБ по военно-техническому сотрудничеству, прошедшем в Алматы, создан координационный совет по стандартизации вооружения и военной техники, – добавил Нурсултан

Назарбаев. – В связи с этим мы надеемся на активизацию производственной кооперации оборонных предприятий наших стран.

Глава государства напомнил, что в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН реализована инициатива Казахстана о принятии универсального кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма. Этот документ одобрили более 70 стран.

– Мы продолжили совместную работу в сфере противодействия современным киберугрозам. В текущем году в Астане был принят регламент информационного взаимодействия для повышения эффективности и скоординированности реагирования на компьютерные инциденты, – добавил Президент Казахстана.

Он также обратил внимание на то, что в фокусе внимания ОДКБ находится борьба с незаконным оборотом наркотиков. За период председательства Казахстана в рамках этого направления работы проведено 2 операции «Канал», в том числе международная антинаркотическая операция «Канал – красный бархан». За ходом операции наблюдали представители Ирана, Китая, ОБСЕ, Евразийской группы по противодействию легализации доходов, управления ООН по нар­котикам, Интерпола, Центрально-Азиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ) и других организаций.

– В ходе первой части сессии СКБ, проведенной в узком составе, мы провели обстоятельный обмен мнениями по деятельности ОДКБ в контексте обеспечения международной и региональной безопасности, – сказал Нурсултан Назарбаев. – По всем вопросам, включенным в повестку дня, между нами достигнуто взаимопонимание. Среди принятых решений хочу особо выделить нормативное закрепление статуса партнера ОДКБ и наблюдателя при организации. Данный шаг свидетельствует об открытости нашей организации, готовности развивать на взаимной основе конструктивные отношения с другими государствами и меж­дународными организациями. Пользуясь случаем, от имени ОДКБ приглашаю заинтересованные стороны внимательно изучить нашу нормативную базу о процедурах получения статуса партнера или наблюдателя.

Итоги и приоритеты

Выступая перед представителями средств массовой информации, Президент Казах­стана отметил дружественный и конструктивный характер состоявшейся встречи в рамках Совета коллективной безопас­ности ОДКБ.

– Нами были рассмотрены прак­тически все вопросы взаимодействия государств в интересах укрепления безопасности. Сос­тоялся конструктивный обмен мнениями по основным направлениям развития ОДКБ, актуальным проблемам международной и региональной политики. Подведены итоги выполнения приоритетов председательства Казахстана в ОДКБ, – заявил Глава государства.

Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что государства – члены ОДКБ высоко оценили деятельность Казахстана на посту председателя этой международной организации.

Кроме того, Президент Казахстана рассказал о принятых важных решениях, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках ОДКБ и совершенствование механизмов обеспечения коллективной безопасности.

– Главным политическим до­кументом Саммита ОДКБ в Астане стала итоговая декларация, в которой отражены задачи и планы организации на предстоящий период, – отметил Глава государства. – Принято Заявление «О скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористичес­ких организаций». Завершена начатая нашими белорусскими коллегами работа по правовому оформлению статусов партнера ОДКБ и наблюдателя при ОДКБ. Подписан соответствующий пакет документов.

Нурсултан Назарбаев также отметил, что по результатам сессии были утверждены План действий по развитию системы противодействия незаконной миграции и План мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах стран ОДКБ.

В свою очередь заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков в первую очередь остановился на той высокой оценке, которую дали государства – члены ОДКБ председательствованию Казахстана в организации.

– Большое внимание было уделено тем, без всякого сомнения, амбициозным приоритетам, которые были поставлены казахстанской стороной на период председательства. И сегодня констатировано главами, что эти приоритеты были успешно выполнены. На территории Казахстана прошло много практических мероприятий, и все они – это и учения, и специальные операции, и сборы, и командно-штабные тренировки – были проведены на очень высоком уровне, – подчеркнул Валерий Семериков.

Он также сообщил, что председателем созданной межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству решением глав государств назначен Юрий Борисов – вице-премьер правительства РФ.

В завершение брифинга Президент Казахстана проинформировал представителей СМИ о переходе председательства в ОДКБ к Кыргызской Республике на следующий межсессионный период. Глава государства выразил уверенность в том, что председательство Кыргызстана пройдет на высоком уровне и внесет существенный вклад в дальнейшее всестороннее развитие организации.