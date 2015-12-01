​В контексте межкультурного диалога

В ходе встречи Глава государства поблагодарил М. Пио­тровского за визит в Астану, а также отметил важность установления сотрудничества между Национальным музеем Республики Казахстан и Государственным Эрмитажем. Нурсултан Назарбаев также обратил внимание, что обмен опытом и регулярные рабочие контакты музеев позволят внести весомый вклад в дело сохранения богатого культурного и исторического наследия народов Казахстана и России.

В свою очередь М. Пиотровский рассказал о проходящих 1 и 2 декабря Днях Эрмитажа в Национальном музее Респуб­лики Казах­стан, а также поблагодарил Главу государства за особое внимание к развитию межкультурного взаимодействия двух стран, сообщила пресс-служба Президента.