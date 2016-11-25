​В контексте мировых трендов

Видные общественные и политические деятели Казахстана, зарубежные и отечественные тюркологи, языковеды, поэты и писатели обсуждали перспективы развития казахского языка в контексте глобальных мировых трендов. Акцент в выступлениях был сделан на вопросах академического и профессионального содержания образовательных программ, использования инновационных технологий в процессе обучения.

Тематика мероприятия актуальна для Казахстана, определяющего место и роль казахского языка в качестве вектора государственного развития, формирования национального самосознания и казахской идентичности, фактора стабильности и консолидации казахстанского общества. В рамках панельных секций говорили об истории и перспективах развития казахского литературного языка, проблемах казахской филологии в ХХІ веке, инновационных методиках, о видении молодежью будущего казахского языка.

Также состоялись заседание «круглого стола» «Казахский язык и вызовы глобализации» и выставка «Независимый Казахстан и языковая политика». Участники симпозиума поддержали предложение его организаторов о создании нового объединения – Международной ассоциации преподавателей казахского языка, которая может стать актуальной площадкой для обсуждения вопросов популяризации казахского языка, методических и методологических проблем.