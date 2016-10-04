В контексте мировых трендов Статьи Юлия МАГЕР

Формирование профессио­нального государственного аппарата – это задача, которую в предложенных институциональных реформах Глава государства определил под номером один, подчеркнув таким образом, что эффективная система госуправления – важнейший фактор развития страны. В этом контексте Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова кос­нулась новых мировых трендов развития политической госслужбы, которые требуют детального изучения и применения на практике в нашей стране.



– Это прежде всего усиление тенденции по привлечению лучших и талантливых людей на государственную службу в соответствии с принципами меритократии. Широкое вовлечение граждан в процесс принятия решений на различных уровнях. Формирование новой политической элиты из так называемых трансформационных лидеров, которых характеризует лучшая коммуникация с подчиненными, доверие и нацеленность на создание общего видения и целей, – перечислила Госсекретарь.



Г. Абдыкаликова также подчеркнула, что одним из важных достижений Казахстана за 25 лет суверенного развития стало создание целостной системы подготовки госслужащих, базис которой заложен еще в 1994 году, когда Указом Президента была основана Национальная высшая школа госуправления.



Как напомнил посол Франции в Казахстане Франсис Этьен, ­НВШГУ создавалась, так сказать, по образу и подобию французской École nationale d’administration (ЕNA), которая является одной из лучших в мире школ подготовки госслужащих. Сегодня ENA продолжает активное сотрудничество с правопреемницей НВШГУ – Академией государственного управления при Президенте РК. Долгосрочное сотрудничество двух учебных заведений французский дипломат назвал «образцовым примером сотрудничества».



НВШГУ до смены структуры и названия (в 1998 году) успела выпустить три потока слушателей – плеяду ярких управленцев, политиков и дипломатов, руководителей центральных и местных госорганов. Многие из них приняли участие в юбилейном форуме в Астане. От имени выпускников выступили аким Астаны Асет Исекешев, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, лидер партии «Ак жол» Азат Перуашев, директор научно-образовательного центра «Зеленая академия» Бахыт Есекина и другие.



Модератором форума стал еще один известный выпускник НВШГУ – управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов. Все они искренне благодарили Главу государства за саму идею создания такого учебного заведения и своих педагогов, которые вложили в них свои знания и опыт.



– В силу объективных причин, в начале 90-х в стране критически не хватало специалистов и управленцев, понимавших основы рыночной экономики, изменяющуюся роль государства, готовых к изучению и применению в Казахстане лучшей международной практики госуправления. Создание НВШГУ было одним из институциональных ответов на данный вызов, – отметил председатель управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы Алихан Байменов.



А. Байменов подчеркнул, что за годы независимости Казахстан реализовал три этапа реформирования госслужбы. Ключевым фактором успеха этих преобразований была политическая воля Главы государства, направленная на создание госаппарата, работающего в интересах народа, а также современная законодательная база. Наличие этих факторов сегодня позволяет международным экспертам считать Казахстан одним из лидеров реформ в сфере госслужбы в регионе. А чтобы удержать такие позиции страна должна постоянно работать над совершенствованием и повышением эффективности системы.



– Основная цель современного госаппарата состоит в том, чтобы способствовать развитию инноваций, создавать для этого необходимые условия, обеспечивать качество и скорость предоставления государственных услуг, – отметила, в свою очередь, ректор Академии государственного управления при Президенте РК Фатима Жакыпова.



По итогам форума был разработан пакет рекомендаций, в которых обозначены несколько важных направлений развития отечественной системы госуправления. Кроме того, участники встречи предложили проводить форум Политической государственной службы на ежегодной основе.



– Важно проложить определенный мост между поколениями. Первым поколением выпускников, которые оканчивали еще НВШГУ, и выпускниками тех программ, которые продолжили славные традиции, – отметил К. Келимбетов, завершая форум. – Глава государства в Плане нации четко отметил, что у страны должна быть высококлассная, конкурентоспособная госслужба, должен быть подотчетный госаппарат. Это веление времени. Считаю, что работа нашего форума будет служить маленьким скромным вкладом в это большое общее дело, и каждый из нас на своем рабочем месте – будь то госуправление, бизнес, политика, дипломатия – будет способствовать развитию страны.

