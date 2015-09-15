В контексте неделимой безопасности

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

В Душанбе, в дни проведения саммита ОДКБ, многое напоминало о тревожных временах прошлого, когда город был буквально усеян блокпостами. Джипы с грозными пулеметами на турелях, военные с миноискателями, проверяющие газоны на площади Рудаки, милицейские кордоны – принимающая сторона серьезно подготовилась к мероприятию.К слову, совсем недавно в Душанбе звучала перестрелка как отголоски граж­данской войны. Вооруженная группа людей совершила серию нападений на сотрудников милиции. А потому к "закручиванию гаек" население отнеслось с пониманием.Встреча в верхах состоялась в первой половине дня и, как это водится, прошла за закрытыми дверями. Журналистов разместили в пресс-центре на первом этаже Национальной библиотеки. На специальных мониторах, не отрываясь от работы, представители СМИ могли наблюдать прибытие глав государств во Дворец наций.В мероприятии приняли участие президенты: Казахстана – Нурсултан Назарбаев, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Армении – Серж Саргсян, Беларуси – Александр Лукашенко, Кыргызстана – Алмазбек Атамбаев, России – Владимир Путин, генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, а также главы оборонных и внешнеполитических ведомств государств – членов ОДКБ.О чем говорили участники сессии на заседании в узком составе, осталось "за кадром", расширенное – транслировалось в полном объеме. Участники встречи рассмотрели военно-политические вызовы, актуальные вопросы укрепления системы коллективной безопасности, повышения эффективности работы.В своем выступлении Президент Нурсултан Назарбаев отметил, что одним из главных вопросов повестки дня ОДКБ является потенциальная угроза, исходящая со стороны международных террористических и экстремистских организаций.– К сожалению, и это надо честно признать, отдельные граждане государств – членов ОДКБ примыкают к радикальным структурам, выезжают в «горячие точки» Ближнего Востока и Афганистана для участия в незаконных действиях. Этот факт требует эффективных мер по противодействию с нашей стороны, – сказал Глава государства.Президент Казахстана также подчеркнул, что, несмотря на сложности в мировой экономике, необходимо и впредь оказывать экономическую поддержку Таджикистану, находящемуся на переднем плане борьбы с международным терроризмом.– Казахстан только в текущем году направил в братскую страну продовольствие и строительные материалы на сумму 2,7 миллиона долларов, – отметил Нурсултан Абишевич.Кроме того, было обращено внимание участников сессии на ситуацию в Афганистане. В частности, особую озабоченность вызывает активизация деятельности боевиков на севере ИРА.– Для адекватного реагирования на риски и вызовы, исходящие с афганской территории, необходимо наращивать совместные усилия в рамках ОДКБ, как на двусторонней основе, так и в рамках работы других международных организаций, – сказал Глава государства.При этом казахстанский Лидер подчеркнул, что наша страна выступает за стабильный, безопасный, предсказуемый Афганистан, а также устойчивое экономическое развитие исламской республики.И эти слова подкреплены делом. Нурсултан Назарбаев напомнил о том, что Казахстан продолжает оказывать техническую и гуманитарную помощь Кабулу, ежегодно поставляя продовольствие, топливо, медикаменты, а также обучая афганскую молодежь в ведущих казахстанских вузах. На сегодня уже выпущено 140 человек, 730 продолжают обучение.Глава государства также отметил, что с учетом непростой обстановки в регионе наша страна поддерживает меры, направленные на повышение боеспособности коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Проведенная внезапная проверка показала, что воинские контингенты КСОР способны эффективно выполнять поставленные задачи. Это позволило на практике апробировать механизмы действия в кризисных ситуациях.Проверка боеготовности, напомним, проходила в мае текущего года на территории Таджикистана с участием более 2 500 военнослужащих стран – участниц ОДКБ, с привлечением около 200 единиц вооружения и военной техники, около двух десятков боевых самолетов и вертолетов, 30 судов военно-транспортной авиации.Президент поддержал необходимость наращивания боевой и служебной подготовки воинских контингентов специальных формирований КСОР, говорил о необходимости регулярных учений, в том числе в виде внезапных проверок.Коснулся Глава государства и обсуждаемых проектов решений сессии, отметив их актуальность.– Хочу особо выделить Соглашение о сотрудничестве в области перевозок воинских и других формирований, которое четко регулирует порядок перемещения воинских контингентов, вооружения, техники по территориям стран – членов ОДКБ, – подчеркнул, в частности, Нурсултан Назарбаев.Речь зашла и о коллективных авиационных силах ОДКБ, предназначенных для авиаперевозок КСОР и решения других транспортных задач.В завершение Нурсултан Назарбаев заверил участников мероприятия в неукоснительном соблюдении Казахстаном всех обязательств в рамках ОДКБ, а также в оказании необходимой гуманитарной помощи странам-союзникам.– Казахстан выступает за тесное взаимодействие на внешнеполитической арене, укрепление военного, военно-технического сотрудничества, коллективные меры по реагированию на природные, техногенные чрезвычайные ситуации, совместные операции по противодействию наркобизнесу, незаконной миграции, правонарушениям в информационном пространстве, – заключил Президент Казахстана.Надо сказать, что вызовы, которые сегодня исходят от террористической организации ИГИЛ, стали ключевым вопросом сессии. Причем речь шла как о военно-политических аспектах решения проблемы, так и о противодействии в информационной сфере.В частности, в рамках операции "Прокси" по линии ОДКБ выявлено огромное количество информационных ресурсов, ориентированных на вербовку граждан в ряды террористов этой и других радикальных организаций.Как отметил генеральный секретарь организации Николай Бордюжа, деятельность 50 тыс. сайтов, представляющих угрозу коллективной безопасности, приостановлена.В этом контексте Армения, принявшая председательство у Таджикистана, предлагает провести в 2016 году международную конференцию по кибербезопасности.– Мы намерены сосредоточиться на вопросах совместного противодействия международному терроризму и экстремизму, проявлениям неофашизма, шовинизма и иных форм ксенофобии, – отметил, в частности, Серж Саргсян, озвучивая приоритеты будущего председательства.Армения также намерена уделить внимание дальнейшему развитию концептуальных основ деятельности ОДКБ, развитию системы кризисного реагирования, наращиванию миротворческого потенциала, углублению военно-технического и военно-экономического сотрудничества и другим вопросам.Президент Беларуси в свою очередь предложил ускорить работу над Стратегией коллективной безопасности. По мнению А. Лукашенко, ОДКБ становится самой востребованной организацией на постсоветском пространстве. Причиной тому – обостряющаяся ситуация на границах вокруг государств-членов.– Сегодня мы сталкиваемся с эскалацией напряженности в зонах тлеющих конфликтов, открытыми военными действиями и появлением новых очагов нестабильности, в том числе вблизи наших границ. Как следствие этого – гибель людей, разрушение государств, обнищание народов и беспрецедентные потоки беженцев и нелегальных мигрантов, – констатировал белорусский лидер.В этом же контексте выступил Президент Кыргызстана. Он заострил внимание на прямой угрозе, исходящей от террористов для региона Центральной Азии.– Особую обеспокоенность вызывают многочисленные факты вербовки и выезда наших граждан для участия в вооруженных конфликтах на стороне ИГИЛ, а также их последующее возвращение для продолжения террористической и вербовочной деятельности в странах региона, – отметил Алмазбек Атамбаев.В связи с этим Президент Кыргызстана призвал усилить деятельность ОДКБ в части взаимодействия и оперативного обмена информацией по борьбе с переброской рекрутов для международных террористических организаций через наши границы.Обеспокоенность ситуацией в Афганистане высказал и Президент России Владимир Путин. По его словам, международные силы содействия безопасности достаточно долго находились в этой стране, однако в итоге это не принесло качественного, кардинального, окончательного улучшения обстановки.– Возросла реальная опасность проникновения на территорию сопредельных с Афганистаном государств террористических и экстремистских группировок, причем эта угроза усугубляется тем, что, помимо известных организаций, на афганскую территорию распространило свое влияние и так называемое Исламское государство. Размах деятельности этой организации вышел далеко за пределы Ирака, Сирии. Террористы устраивают массовые казни, ввергают в хаос и нищету целые народы, уничтожают памятники культуры, религиозные святыни, – подчеркнул Владимир Путин.Не менее удручающими выглядят и итоги борьбы Международных сил содействия безопасности с наркобизнесом. Меньше эта угроза не становится.Несколько слов Президент России сказал о Сирии. Положение дел здесь очень серьезное. ИГИЛ контролирует значительные территории этой страны и Ирака. Террористы уже публично говорят о том, что замахиваются на Мекку, Медину и Иерусалим. В их планах – распространение активности на Европу, Россию, Центральную и Юго-Восточную Азию.– Элементарный здравый смысл, ответственность за глобальную и региональную безопасность требуют объединения усилий мирового сообщества против этой угрозы. Нужно отложить в сторону геополитические амбиции, – заявил В. Путин, предложив оформить широкую коалицию по противодействию экстремистам.Президент Таджикистана как хозяин саммита выступал последним. Он подвел итоги председательства своей страны в ОДКБ, рассказал о проблемах, которые главы государств обсуждали в закрытом формате.Эмомали Рахмон обратил внимание на нынешнюю обстановку в регионе в целом и Афганистане в частности.– Мы все согласились с тем, что происходящее там требует от нас осуществления слаженных, безотлагательных действий с тем, чтобы обеспечить спокойную жизнь наших стран и народов, – отметил выступающий. К слову, для Таджикистана эта проблема стоит наиболее остро, поскольку страна имеет самую протяженную границу с Афганистаном из всех государств СНГ – 1 344 километра.– Нынешняя сессия дала возможность наметить ряд мер, направленных на совершенствование нашей работы в рамках ОДКБ. Это повышение боевой готовности и материально-технической оснащенности коллективных сил и средств, их мобильности, проведение с этой целью совместных учений и тренировок, налаживание постоянного обмена информацией и целый комплекс других шагов по укреплению потенциала организации, – сказал Э. Рахмон.В целом, как показала встреча, работа действительно проводится огромная. Только в нынешнем году, помимо внезапной проверки сил КСОР, в плановом порядке проведены совместные учения с коллективными силами "Взаимодействие-2015" в России. Состоялись тактико-специальные учения с подразделениями антинаркотических ведомств, входящих в КСОР "Гром-2015" в Таджикистане и "Канал-Патруль" в Кыргызстане, совместные учения спасательных подразделений МЧС и сборы командиров спецподразделений МВД, входящих в КСОР в Казахстане.Идет работа по развитию кооперационных связей оборонных предприятий государств – членов ОДКБ, созданию сервисных центров для технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники.Показана высокая результативность в рамках спецопераций "Канал" и "Нелегал". Изъято из оборота более 20 тыс тонн наркотических средств, из них 6 тонн тяжелых наркотиков.Активизируется борьба с экстремистской и террористической деятельностью. Приступил к работе консультативный координационный центр по реагированию на компьютерные инциденты. Это тем более важно, что на территории Центральной Азии зафиксирован резкий рост интернет-ресурсов экстремистской направленности.Интенсивно развивается и заимодействие по линии ЧС. Создан спасательный гуманитарный центр на территории Армении, прорабатывается создание такого же центра в Кыргызстане.– ОДКБ – единственная на постсоветском пространстве международная организация, обладающая не только коллективной политической волей, но и всем набором реальных инструментов обеспечения безопасности своих государств, – отметил генеральный секретарь организации Николай Бордюжа.В целом, как отмечали участники встречи, сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ стала продуктивной и позволит дать четкий ответ современным вызовам.