В контексте неделимой безопасности Свежий выпуск 452 Владимир ОСИПОВ

Создавая широкую континентальную платформу сотрудничества и неделимой безопасности, Нурсултан Назарбаев решает несколько задач – расширяет границы экономического взаимодействия, реализует транзитный потенциал республики, формирует имидж Казахстана как надежного и ответственного партнера. Причем, что характерно, эта работа началась фактически с первых дней независимости. Достаточно вспомнить процесс ядерного разоружения, начавшийся с закрытия Семипалатинского испытательного полигона (1991 год), идею о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (1992 год), предложение о создании Евразийского экономического союза (1994 год) и многое другое.



"Казахстанская правда" открыла цикл материалов, посвященных внешнеполитическим инициативам Главы государства. Первая инициатива, о которой мы уже рассказали, – Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Сегодня предлагаем следующую тему – вклад нашей страны в процесс разоружения и нераспространения.

Казахстан – одна из немногих стран мира, имеющая реальное влияние на международную политику. Будучи лидером антиядерного движения, мы вносим весомый вклад в процесс глобальной безопасности.



Часы Судного дня



Об антиядерных инициативах Казахстана сказано много и еще больше написано. Но в этом контексте приходилось слышать вопрос: а не утопия ли все это? Ведь понятно, что, когда есть недоверие между странами и встречаются еще рецидивы блокового мышления, ведущие державы планеты вряд ли захотят выпустить из рук ядерные дубинки. Отчасти соглашусь с этим тезисом. Однако политику Казахстана все же не стоит рассматривать в столь упрощенном ракурсе. Наша страна принимает комплекс мер, которые позволяют значительно снизить угрозу ядерной безопасности, а это уже немало. Большего не сделал никто.



Сегодня все дальше в историю уходят события первых лет независимости, размываются новыми тревогами и заботами, а если и вспоминаются, то как-то дежурно, набором сухих цитат из справочников. Взять, к примеру, такие важные вехи, как закрытие Семипалатинского полигона и отказ от четвертого по мощности в мире ядерного арсенала. Нами привычно уже осознаются эти ключевые даты в новейшей истории Казахстана. И как-то забывается, что для закрытия испытательной площадки Нурсултану Назарбаеву¬ пришлось преодолеть яростное сопротивление военно-промышленного комплекса СССР.



Надо сказать, что дата закрытия полигона, выпавшая на 29 августа, была символичной. Ведь именно в этот день в 1949 году на Семипалатинском полигоне Советский Союз произвел первое испытание ядерного оружия, вступив в гонку вооружений с США. Впоследствии на полигоне было произведено свыше 450 ядерных взрывов общей мощностью равной 2,5 тыс. бомб, сброшенных на Хиросиму.



Испытания, проводившиеся в атмосфере, на земле и под землей, нанесли ущерб жизни 1,5 млн казахстанцев и вызвали радиоактивное загрязнение огромных территорий. Это были невольные жертвы «холодной войны». Людей не предупреждали о предстоящих взрывах и пагубном воздействии радиации на здоровье. Об этом не ставили в известность даже руководство республики. Ситуация изменилась в конце 80-х годов, когда гласность обнажила проблему, а Нурсултан Назарбаев при поддержке общественности объявил мораторий на проведение испытаний.



В 1991 году Президент Казахстана подписал указ о закрытии ядерного полигона уже навсегда.



Заметим, только одно это решение оказало настолько глобальный эффект, что позволило отодвинуть стрелки часов Судного дня на исторический максимум.



В связи с этим хотелось бы отметить, что часы Судного дня – не метафора. Они были придуманы американскими учеными-атомщиками для измерения ядерной угрозы. В 1947 году на обложке издаваемого ими Бюллетеня впервые были опуб¬ликованы часы, стрелки которых показывали без 7 минут полночь. Полночь при этом символизировала начало атомного апокалипсиса. С тех пор стрелки часов меняли свое положение множество раз: приближаясь к 12, символизировали растущую угрозу ядерного противостояния, отдаляясь, говорили о потеплении. Так как решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала при помощи приглашенных экспертов, среди которых 18 лауреатов Нобелевской премии, в целом можно доверять точности этого своеобразного измерительного инструмента.



Так вот, судя по графику движения часов Судного дня, видно, что именно время закрытия Семипалатинского испытательного полигона отодвинуло стрелки на исторический максимум. В 1991 году они отдалились от полуночи на целых 17 минут, тогда как, например, в 1984 году до ядерного противостояния оставалось всего 4 минуты. Решение Казахстана закрыть полигон получило "эффект домино". После этого замолчали все другие полигоны планеты – Невада, Лобнор, Новая Земля, а державы "ядерного клуба" ввели мораторий на испытания.



Не менее важным стало решение Казахстана о добровольном отказе от четвертого по мощности ядерного арсенала в мире, превышающего ядерные запасы Великобритании, Франции и Китая вместе взятых. Казахстан, по образному выражению Нурсултана Назарбаева, стал "эпицентром мира", местом, где впервые в истории человек, обладая огромной разрушительной мощью, добровольно от нее отказался.



Такими решительными шагами Казахстан с первых дней независимости заявил о себе как об истинно миролюбивом государстве, ответственном участнике процесса ядерного разоружения и укрепления глобальной безопасности. Проиграв в малом, упустив сомнительную честь обладания атомным оружием, мы заработали гораздо больше – меж-дународное доверие, инвестиции, экономическое развитие и безопас¬ность, которую нам гарантировали государства, входящие в клуб ядерных держав.



От мегатонн к мегаваттам



Впрочем, мало закрыть полигон и отказаться от арсенала. Это было только начало работы. Нужен был жесткий контроль над особо опасными материалами и технологиями. В связи с этим свою роль сыграла Программа совместного сокращения угрозы, известная как программа Нанна-Лугара. Сенаторы Сэм Нанн и Ричард Лугар стали авторами закона, согласно которому США обязались выделять деньги на уничтожение и обеспечение безопасности ядерного оружия своего бывшего главного врага в «холодной войне». И если первоначально программа ставила целью уменьшить угрозу безопасности непосредственно для США, то со временем легла в основу стратегии международного сотрудничества.



Сегодня Казахстан является ярким примером ее успешной реализации. За время осуществления программы полностью уничтожена инфраструктура ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Ликвидированы и вывезены с территории Казахстана 1 040 ядерных боеголовок, 104 межконтинентальные баллистические ракеты "СС-18" (по классификации ООН "Сатана"), 40 тяжелых бомбардировщиков "Су-95", уничтожены 148 шахтных установок для межконтинентальных ракет.



Все это позволило Казахстану в 2006 году наряду с другими государствами Центральной Азии подписать Договор о создании в регионе зоны, свободной от ядерного оружия. 21 марта 2009 года он вступил в силу. МАГАТЭ назвало этот документ реальным вкладом в реализацию ДНЯО, в глобальный процесс разоружения и ядерного нераспространения.



Безусловно, уничтожить наследие прошлого было непросто. Работа в этом направлении шла многие годы. Например, в ноябре 2010 года казахстанская сторона при тесном взаимодействии с США, Россией и МАГАТЭ завершила беспрецедентную по масштабу транспортировку и безопасное размещение отработанного ядерного топлива (достаточного для создания более 700 ядерных бомб) реактора БН-350 из Актау. Транспортировка прошла безукоризненно.



Интересно, что высокообогащенное топливо Мангышлакского атомного энергетического комбината (МАЭК) перерабатывалось в так называемые "таблетки мира". Сырье, которое могло бы использоваться для изготовления ядерных зарядов, было обращено в гражданское топ¬ливо для производства электричества. То есть в атомной концепции мы перешли от мегатонн к мегаваттам.



Кроме того, на бывшем Семипалатинском ядерном полигоне были завершены сложнейшие работы, в результате которых обеспечена перманентная безопасность и консервация сотен килограммов ядерного материала, оставшегося в горных штольнях после проведения ядерных испытаний. Это стало еще одним весомым вкладом Казахстана в обеспечение ядерной безопасности. Завершению этих работ было посвящено трехстороннее заявление президентов Казахстана, России и США на Сеульском антиядерном саммите.



В частности, Президент США Барак Обама заявил: "Двадцать лет назад Казахстан принял решение отказаться от ядерного оружия. И это не только привело к росту и процветанию в Казахстане, но и явилось моделью для усилий по всему миру в области ликвидации ядерных материалов, которые могут попасть в нежелательные руки. Так что я очень высоко ценю его лидерство".



К безъядерному порядку



Надо сказать, что Казахстан сегодня активно участвует в международных акциях и инициативах по противодействию распространения ядерного оружия.



Богатым на события в этом контексте выдался апрель 2010 года.



2 апреля в "Известиях" вышла программная статья Нурсултана Назарбаева¬ "Глобальный мир и ядерная безопасность". В ней он четко обозначил три вектора ядерного разоружения. Первый – это движение от моратория на ядерные испытания к их полному, абсолютному и безус¬ловному запрету. Второй – неотъем¬лемое право суверенных государств на развитие мирной ядерной энергетики. И третий – неуклонное сокращение ядерных потенциалов всех реальных членов ядерного клуба – формальных и неформальных. И наметил 5 путей продвижения человечества к безъядерному миру.



Буквально спустя несколько дней после опубликования статьи Казахстан посетил Генсек ООН Пан Ги Мун. В ходе своего визита в Казахстан Генеральный секретарь ООН посетил Семипалатинский ядерный полигон. Побывал на "нулевой отметке", где проводились испытания ядерного оружия, в 2 километрах от эпицентра ядерного взрыва.



– Я думаю, что никто не подходит лучше, чем Нурсултан Назарбаев, для того, чтобы заявить о необходимости остановки ядерных испытаний и ликвидации ядерного оружия. Господин Президент, Вы стали инициатором создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. Вы воплотили эту идею в жизнь. Это первый пример создания такой зоны в северном полушарии, – отметил, в частности, Пан Ги Мун.



Кроме того, в апреле 2010 года Нурсултан Назарбаев побывал в Вашингтоне на первом саммите по ядерной безопасности. Заметим, к Казахстану на площадках форума относились с особым пиететом. И неудивительно, что голос нашей страны на саммите звучал и ярче, и убедительнее других, ведь у нас есть моральное право призывать к разоружению и нераспространению.



Ключевым на саммите стал вопрос физической безопасности ядерных материалов. В этом контексте говорилось о необходимости создания всемирной "дорожной карты" по усилению контроля в этой сфере, звучали другие, не менее важные инициативы, призванные оградить мир от угрозы ядерного терроризма.



На саммите Нурсултан Назарбаев продолжил мысль о том, что все страны имеют право на мирный атом. Однако, подчеркивалось, в этом плане важно усилить функции и роль МАГАТЭ в контроле за перемещением и использованием расщепляющихся материалов, включая большую прозрачность и подотчетность государств в ядерной сфере.



– Необходимо разработать четкую схему реагирования МАГАТЭ и Объединенных Наций в целом на факты уклонения государств от допуска международных инспекторов на ядерные объекты, – подчеркнул, в частности, Нурсултан Назарбаев в своем выступлении.



Год спустя Президент Казахстана выступил на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где предложил начать разработку Всеобщей декларации безъядерного мира. Подчеркивалось, что сегодня в мире сложилась парадоксальная ситуация: "одним разрешается иметь и совершенствовать ядерное оружие, другим – категорически запрещается вести даже разработки. Это несправедливо, непропорционально, нечестно. Такие положения международного права должны быть пересмотрены".



В 2012 году Глава государства выступил на втором саммите по ядерной безопасности в Сеуле, который придал новый импульс процессу разоружения и нераспространения. По итогам встречи в верхах подписан итоговый документ – коммюнике, определяющий дальнейшую деятельность стран-участниц, направленную на укрепление физической ядерной безопасности и снижение угрозы ядерного терроризма.



– Некоторые государства рассматривают обладание ядерным оружием как фактор безопасности. Опираясь на опыт моей страны, добровольно отказавшейся от четвертого в мире ракетно-ядерного арсенала, могу заявить: настоящие гарантии безопасности дает устойчивое социально-экономическое развитие. В связи с этим предлагаю договориться о применении самых жестких международных мер, вплоть до изоляции и бойкотирования страны, которая первой применит ядерное оружие. В то же время ядерные державы должны предоставить государствам, отказавшимся от обладания ядерным оружием, гарантии безопасности, подтвержденные Организацией Объединенных Наций, – акцентировал внимание Нурсултан Абишевич.



На третьем антиядерном саммите в Гааге в 2014 году Президент обозначил ряд проблем, которые препятствуют антиядерному движению.

Во-первых, антитеррористическая кампания не должна ограничивать право государств на мирные ядерные программы, обмен технологиями и оборудованием, знаниями и опытом.



Во-вторых, Глава государства призвал разработать стимулы для создания безъядерных зон. В этом контексте необходимы гарантии безопасности со стороны ядерных держав странам, входящим в такие зоны.



В-третьих, требуется неукоснительное исполнение ядерными державами всего комплекса взятых обязательств.



В-четвертых, необходима разработка международных инструментов по обеспечению безопасности ядерных материалов, находящихся вне Договора о нераспространении ядерного оружия.



В-пятых, необходимо создание эффективных механизмов глобального диалога для решения проблем. В частности, Глава государства инициировал дополнительный инструмент взаимодействия – многофункциональную интернет-платформу G-Global.



Кроме того, стоит упомянуть инициативу Казахстана, которая делает мирный атом доступным для многих стран планеты. Президент Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой создать Банк ядерного топлива МАГАТЭ на территории нашей страны, и она была поддержана международной общественностью. Желание стать оператором банка высказывали и другие страны, в числе которых были Великобритания, Россия и США. Однако изначально хранилище ядерного топлива планировалось создать на территории той страны, которая не обладает ядерным оружием и не будет ограничивать доступ сотрудникам МАГАТЭ.



Таким образом, Казахстан, являясь крупнейшим производителем урана и обладая возможностями переработки высокообогащенного урана в низкообогащенную форму, которая не пригодна для создания атомного оружия, намерен внести свой вклад в развитие мирной ядерной энергетики. Нет большей гарантии от несанкционированного распространения ядерных материалов, чем предсказуемый, цивилизованный рынок ядерных материалов, подкрепленный гарантированными запасами под контролем МАГАТЭ.



Судите сами, в мире насчитывается более 130 реакторов, использующих высокообогащенный уран. Часть из них – в развивающихся странах. Никто не даст стопроцент¬ной гарантии сохранности ядерных материалов на этих объектах. И потому так нужны общие усилия, направленные на обеспечение ядерной безопасности.



Как видим, Казахстан действует комплексно по всем направлениям, создавая условия для мирного развития и сотрудничества. В глобализированном мире важно руководствоваться пониманием неразрывной взаимосвязи между всеми странами и народами мира.

Только баланс в отношениях с самыми разными партнерами может служить надежной платформой для взаимодействия.

