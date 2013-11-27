В контексте парламентской дипломатии

В мире
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Открывая брифинг, официальный представитель СЦК Алтай Абибуллаев рассказал, что в канун Дня Первого Президента Казахстана в Мажилисе проводится ряд важных международных мероприятий. В их числе состоявшаяся вчера конференция на тему «Роль Первого Президента – Лидера нации Нурсултана Назарбаева в становлении парламентаризма Казахстана».

Еще одна международная конференция на тему «Ядерная безопасность в современном мире. Роль парламентариев в процессе ядерного разоружения и нераспространения» пройдет в Санкт-Петербурге под эгидой Мажилиса и Межпарламентской ассамблеи СНГ 29 ноября.

О цели и важности этих мероприятий, а также о некоторых итогах деятельности Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса и рассказал депутат Маулен Ашимбаев.

В первую очередь мажилисмен подвел некоторые итоги прошедшей в Астане конференции. В частности, привел слова зарубежных парламентариев о том, что сегодня в Казахстане создан эффективный законодательный орган.

– При тесной работе с Правительством принимаются серьезнейшие законы, регулирующие те или иные сферы жизни нашей страны, – рассказал М. Ашимбаев. – Если брать только пятый созыв, то с января прошлого года Мажилис рассмотрел и одобрил 160 законопроектов, которые были затем направлены в Сенат. Из них 144 поддержаны сенаторами, их поддержал и Глава государства. Сегодня они вступили в законную силу и работают на реализацию долгосрочных задач, поставленных Президентом.

Резюмируя дискуссии, состоявшиеся в рамках конференции, депутат подчеркнул, что, по мнению участников, развитие парламентаризма в Казах­стане – очень важное направление в рамках укрепления демократии. В целом имеется большой потенциал для дальнейшего совершенствования данного института. На современном этапе, в частности, важно создавать условия для большей реализации законодательной инициативы депутатов, для чего, как сказал М. Ашимбаев, нужно внедрять новые механизмы взаимодействия между Парламентом и Правительством, а также усилить возможности парламентариев в плане подготовки законопроектов (здесь, по мнению мажилисмена, актуально создание так называемого Института законодательства при Мажилисе).

Маулен Ашимбаев проинформировал о предстоящей конференции в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что в центре внимания здесь будет роль парламентариев в обеспечении ядерной безопасности в современном мире и, в частности, вопросы реализации такой инициативы Нурсултана Назарбаева, как Проект АТОМ.

– Очень важно сформировать широкое общественное мнение против ядерных испытаний и в поддержку запрета ядерного вооружения, – подчеркнул мажилисмен. – У Казахстана есть моральное право поднимать такой вопрос. На нашей территории с 1949 по 1989 год было осуществлено примерно 450 ядерных взрывов, от которых пострадало 1,5 миллиона наших граждан, и последствия этих взрывов ощущаются до сих пор.

Затем он коснулся межпарламентской деятельности, которая проводится при координации Комитета по международным делам, обороне и безопасности. Только с начала нынешнего года Мажилисом было проведено 143 международных мероприятия, активно осуществляется взаимодействие с 14 международными организациями.

Рассказывая о конкретных векторах парламентской дипломатии, М. Ашимбаев назвал такие важные направления, как урегулирование «афганского вопроса» и вовлечение Афганистана в региональные механизмы сотрудничества, взаимодействие с Ираном, межпарламентское сотрудничество с партнерами Казахстана по Таможенному союзу и Единому экономическому пространству, углубление контактов со стратегическим соседом – Китаем.

– Сегодня парламентская дипломатия во всем мире выступает важным инструментом реализации внешнеполитических задач государств. В нашем случае мы тоже стараемся использовать данный ресурс для продвижения интересов Казахстана, – отметил депутат.

М. Ашимбаев ответил на вопросы журналистов, касающиеся актуальных аспектов внешней политики Казах­стана, ситуации в мире и деятельности нижней палаты Парламента.

Юлия МАГЕР

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