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В контексте Послания Президента
Юрий Ли
Практически по всем ключевым показателям социально-экономичес­кого развития регион в минувшем году добился роста. Крымбек Кушербаев рассказал о реализации плана действий акима области, в который вошли 207 мероприятий, подчеркнув, что в большей степени, как и в предшествующие два года, он был направлен на антикризисные меры.

Наряду с вопросами занятости и социальной защиты, недопущением спекулятивного роста цен, основными приоритетами работы исполнительных органов стали диверсификация экономики и развитие инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства и сотрудничества с меж­дународными финансовыми организациями. Аким области отметил особую значимость работы местных властей не только по улучшению макропоказателей, но и по реальному повышению качества жизни. Он напомнил, что последнее определяется уровнем развития здравоохранения и образования, положением с безработицей и материальным благополучием, общест­венно-политической безо­пасностью и продолжительностью жизни.

– Если еще в 2015 году естественный прирост в Кызылординской области составлял 20 промилле на 1 000 человек населения, то в 2016-м этот показатель достиг уже 21,2 промилле. То есть люди стали более уверенными в своем будущем. Растет рождаемость, снижается смерт­ность, – подчеркнул Крымбек Кушербаев.

Подробно рассказал аким области и о стратегии реализации ключевых положений Послания Главы государства Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» по снижению зависимости региональной экономики от сырьевого сектора, о создании новых конкурентоспособных, экспортоориентированных производств.

– В 2017 году наша цель – преодоление последствий кризисного периода и создание необходимых социально-экономических предпосылок для посткризисного развития, – поделился планами руководитель области.

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