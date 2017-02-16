Статьи В контексте Послания Президента Юрий Ли

Практически по всем ключевым показателям социально-экономичес­кого развития регион в минувшем году добился роста. Крымбек Кушербаев рассказал о реализации плана действий акима области, в который вошли 207 мероприятий, подчеркнув, что в большей степени, как и в предшествующие два года, он был направлен на антикризисные меры.



Наряду с вопросами занятости и социальной защиты, недопущением спекулятивного роста цен, основными приоритетами работы исполнительных органов стали диверсификация экономики и развитие инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства и сотрудничества с меж­дународными финансовыми организациями. Аким области отметил особую значимость работы местных властей не только по улучшению макропоказателей, но и по реальному повышению качества жизни. Он напомнил, что последнее определяется уровнем развития здравоохранения и образования, положением с безработицей и материальным благополучием, общест­венно-политической безо­пасностью и продолжительностью жизни.



– Если еще в 2015 году естественный прирост в Кызылординской области составлял 20 промилле на 1 000 человек населения, то в 2016-м этот показатель достиг уже 21,2 промилле. То есть люди стали более уверенными в своем будущем. Растет рождаемость, снижается смерт­ность, – подчеркнул Крымбек Кушербаев.



Подробно рассказал аким области и о стратегии реализации ключевых положений Послания Главы государства Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» по снижению зависимости региональной экономики от сырьевого сектора, о создании новых конкурентоспособных, экспортоориентированных производств.



– В 2017 году наша цель – преодоление последствий кризисного периода и создание необходимых социально-экономических предпосылок для посткризисного развития, – поделился планами руководитель области.



