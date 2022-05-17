В контексте реформ

В апреле Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих».

– Начнем с того, что в дей­ствую­щем законодательстве выявлен ряд противоречий, пробелов и коллизий, – говорит заместитель начальника юридического департамента Министерства обороны полковник Саят Жангулов. – Соответственно было принято решение о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам воинской службы, жилищных отношений. Что касается конкретики, то в данный закон внесены такие понятия, как «мобильный жилой дом», а также более четко регламентированы вопросы приватизации, предоставления жилья и жилищных выплат военно­служащим.

Впрочем, среди изменений есть и вопросы призыва на воин­скую службу. Так, увеличен возраст призыва военнослужащих по контракту с 30 до 32 с половиной лет. А еще увеличен возраст с 29 до 32 лет для приема кандидатов на воинскую службу, имеющих военно-медицинские специальнос­ти. Изменился и предельный срок на воинской службе. Его увеличили на 5 лет.

– То есть если предельный возраст составляет 50 лет, то мы можем увеличить его еще на 5 лет. Это позволяет нам сохранить квалифицированные кадры и избежать каких-либо коррупцио­генных рисков, – рассуждает Саят Жангулов.

Говоря же о модульном доме, он сразу отметил, что пол­ностью переходить на этот вариант обеспечения жильем военнослужащих пока никто не собирается. Капитальное жилье продолжает строить­ся. А модульные жилые дома появились из-за того, что есть отдаленные гарнизоны, роты. И строить для них отдельное жилье нет необходимости, потому что эта же рота может быть передислоцирована в другую местность.

В целом модульный дом – это, как заверяют военные, такая же полноценная квартира со всеми удобствами для военнослужащих, ничем не отличающаяся от капитального жилья. Но его можно легко собрать и перевезти в другую местность с подведенными коммуникациями.