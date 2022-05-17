Свежий выпуск
В контексте реформ
Руслан Исаков

В апреле Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих».

– Начнем с того, что в дей­ствую­щем законодательстве выявлен ряд противоречий, пробелов и коллизий, – говорит заместитель начальника юридического департамента Министерства обороны полковник Саят Жангулов. – Соответственно было принято решение о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам воинской службы, жилищных отношений. Что касается конкретики, то в данный закон внесены такие понятия, как «мобильный жилой дом», а также более четко регламентированы вопросы приватизации, предоставления жилья и жилищных выплат военно­служащим.

Впрочем, среди изменений есть и вопросы призыва на воин­скую службу. Так, увеличен возраст призыва военнослужащих по контракту с 30 до 32 с половиной лет. А еще увеличен возраст с 29 до 32 лет для приема кандидатов на воинскую службу, имеющих военно-медицинские специальнос­ти. Изменился и предельный срок на воинской службе. Его увеличили на 5 лет.

– То есть если предельный возраст составляет 50 лет, то мы можем увеличить его еще на 5 лет. Это позволяет нам сохранить квалифицированные кадры и избежать каких-либо коррупцио­генных рисков, – рассуждает Саят Жангулов.

Говоря же о модульном доме, он сразу отметил, что пол­ностью переходить на этот вариант обеспечения жильем военнослужащих пока никто не собирается. Капитальное жилье продолжает строить­ся. А модульные жилые дома появились из-за того, что есть отдаленные гарнизоны, роты. И строить для них отдельное жилье нет необходимости, потому что эта же рота может быть передислоцирована в другую местность.

В целом модульный дом – это, как заверяют военные, такая же полноценная квартира со всеми удобствами для военнослужащих, ничем не отличающаяся от капитального жилья. Но его можно легко собрать и перевезти в другую местность с подведенными коммуникациями.

Популярное

Все
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Лебеди села Акмол
Казахстанцы все чаще жалуются на стихийные свалки близ городов
Крепить позиции на рынке
Дорога певца – вместе с народом
А ты записался в очередь?
Обзор главных событий европейского футбола
Три аспекта реабилитации
Ответ на главный вопрос
Необычные результаты очередного тура первенства Казахстана по футболу
На партийном контроле
В копилке – три «золота»
И сказать-то нечего
Каждый может стать творцом
Стать полноправной частью общества
«Охота» на ферулу
Некогда стареть
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 мая
Одиннадцать жилых домов сгорели в Костанае 9 мая
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Свежий выпуск
Стартует купальный сезон
Свежий выпуск
Некогда стареть
Свежий выпуск
Каждый может стать творцом
Свежий выпуск
На партийном контроле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]