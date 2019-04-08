​В контексте региональной безопасности

В ходе переговоров, состоявшихся под председательством помощника Президента – сек­ретаря Совета безопасности РК Калмуханбета Касымова и секретаря Совбеза при Президенте РУ Виктора Махмудова с участием руководителей цент­ральных государственных органов, рассмотрены актуальные задачи обеспечения безопасности.

Стороны обсудили вопросы повышения эффективности взаимодействия пограничных служб и таможенных органов по противодействию контрабанде и нарушениям таможенного законодательства. Рассмотрен ход исполнения «Дорожной карты по реконструкции и модернизации пунктов пропуска, автомобильных дорог и обустройству прилегающей территории на казахстанско-узбекской государственной границе».

В повестку переговоров были включены также меры по дальнейшему укреплению добрососедства и взаимного доверия в Центральной Азии. Представители двух государств обсудили безопасность и устойчивое развитие региона в контексте ситуации в Афганистане.

Стороны также обменялись накопленным опытом и рекомендациями в области профилактики религиозного экстремизма.

По итогам работы конкретные поручения даны соответствующим государственным органам двух стран.