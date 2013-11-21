В контексте теории Вернадского

– За годы независимости пройден путь, который другие страны преодолевают за столетия, при этом бесспорно, – отметил ректор, – что все позитивные изменения стали возможны благодаря инициативам Президента, в том числе по принятию основополагающих законов, программ развития и других нормативно-правовых документов, создавших прочную основу для социальной модернизации Казахстана.

Во встрече принял участие профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Анатолий Спицын, который в своем докладе изложил стратегические инициативы Н. А. Назарбаева по становлению эффективной модели мировой экономики как парадигмы глобальных трансформаций общества в контексте научной теории В. И. Вернадского.

Он отметил, что международное сообщество воспринимает Казахстан как авторитетного и влиятельного участника современных глобальных процессов, а коммуникативную площадку G-Global – как важное условие успешной реализации новой модели мировой экономики, предложенной Нурсултаном Назарбаевым.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы