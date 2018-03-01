​В контексте цифрового формата

Принято считать, что первым о начале эры цифровой экономики заговорил специалист по информатике из США Николас Негропонте. В 1996 году он опубликовал книгу «Цифровой мир», где высказал мысль о том, что люди в будущем будут взаимодействовать «не с атомами, а с битами». Они станут обрабатывать не материальные, а виртуальные предметы. Благодаря чему экономика избавится от таких товарных характеристик, как вес, габариты и прочие физические свойства.

Можно сказать, что предсказания Негропонте частично сбылись. Цифровые технологии изменили жизнь человека. Они проникли в сферу услуг, в том числе в банковско-финансовую, «поглотили» торговлю. Но пока не вытеснили производство материальных вещей. Хотя и тут заметны перемены. Развитие технологии 3D-печати позволяет создавать продукцию, спроектированную на компьютере. Так можно получить предметы быта, стройматериалы и даже части человеческого тела.

Согласно данным The Boston Consulting Group, самая высокая доля цифровой экономики в ВВП – 13% – приходится на Великобританию. У других развитых стран этот показатель ниже, но уже к 2025 году обещает достичь уровня 50%. Это значит, что государства, которые сегодня поддерживают развитие IT-индустрии, через несколько лет окажутся в списке лидеров. Конечно, речь идет не столько о респектабельном статусе, сколько о росте благополучия граждан и их качестве жизни.

По понятным причинам Казахстан тоже стремится вскочить на подножку уходящего поезда. «Цифровизация – это не цель, это средство достижения абсолютного преимущества Казахстана. Без этого уважающая себя страна не может жить нормально. Не будем выигрывать конкуренцию – отстанем и будем глотать пыль от впереди идущих государств», – отметил Президент страны Нурсултан­ Назарбаев.

Для реализации поручений Главы государства в конце 2017 года была принята госпрограмма «Цифровой Казахстан», соглас­но которой доля электронной торговли должна вырасти до 2,6%, электронных госуслуг – до 80%. При этом за счет цифровизации планируется создать 300 тыс. новых рабочих мест. И все это – к 2022 году. Как отметил Нурсултан Назарбаев, «благодаря цифровизации казахстанская экономика должна увеличиться на 30%, в денежном выражении это составит более 2 триллионов тенге».

Цифровизация позволяет не только добиться эффективности или конкурентоспособности национальной экономики, но и избавиться от пресловутого влияния человеческого фактора. И в этом смысле она привлекательна не только и не столько для частного сектора, сколько для государственного. Поскольку позволяет снизить влияние бюрократии и коррупционные риски.

На такую особенность цифровой экономики уповают власти Кыргызстана. «Мы планируем максимально оптимизировать расходы государства и снижать коррупционные риски через цифровизацию отношений общества и государства. За счет этого мы сможем отрегулировать сущест­вующие разрывы в бюджете. В 2018 году наше правительство станет цифровым», – заявил премьер-министр страны Сапар Искаков.

Борьба с коррупцией – важный фактор стабильности. Помогать Бишкеку в этом деле будет Всемирный банк, который выделит необходимые средства. Но кроме коррупции не стоит забывать и о мультипликативном эффекте, который оказывает цифровая экономика на разные сферы жизни общества.

Например, в Узбекистане, развивая интернет-сферу, уделяют большое внимание электронному правительству и повышению КПД госорганов. Но не обходится без проблем: недавний анализ показал, что из 300 правительственных интернет-ресурсов только 10% взаимосвязаны между собой. В связи с этим ставится задача оптимизировать работу госсектора в виртуальном пространстве.

За попыткой повысить КПД гос­органов кроется практичес­кая задача – упростить жизнь гражданам и бизнесу. Может, не прямо, но косвенно она тоже способствует формированию цифровой экономики в стране. Как и в Кыргызстане, властям Узбекистана готов помочь Всемирный банк. Если говорить о Таджикистане и Туркменистане, то у них пока лишь обсуждают влияние и перспективы цифровых технологий.

Получается, в регионе есть как страны-лидеры, которые уже предпринимают шаги по увеличению доли цифровой экономики, так и государства, которые пока стоят на пороге перемен. Последним стоит поторопиться, так как между развитием IT-сферы и уровнем доходов населения существует прямая связь. А значит, неравенство в регионе может усилиться, если власти и дальше станут затягивать с мероприятиями, направленными на внедрение «цифры».

2018 год станет знаковым для Центральной Азии. В регионе приступят к реализации амбициозного плана Digital CASA. Это цифровой дубликат проекта CASA, который не первый год обсуждается энергетиками. Он объединит поставщиков электричества с потребителями: Кыргызстан и Таджикистан – с Афганистаном и Пакистаном. Возникнет не только общий энергорынок, но и основа для интеграции стран. Благодаря этому государства ЦА, не имеющие выхода к морю, смогут преодолеть географическую изоляцию.

Потенциал цифровой экономики позволит не только усилить конкурентоспособность бизнеса, но и сделать прозрачными границы между странами Центральной Азии, укрепить внутрирегиональное сотрудничество, увеличить объем торговли, нарастить экономические связи. Положительный эффект получит не только капитал, но и рынок труда и даже политика. Как минимум между странами будут расти доверие и взаимопонимание, а в целом укрепится региональная безопасность.

Говоря о перспективах цифровой экономики в Центральной Азии, не стоит оставлять без внимания как минимум две страны – Россию и Китай, которые не только граничат с государствами региона, но и являются для них ключевыми парт­нерами. А потому есть вероятность их влияния на наши 5 республик. Впрочем, тут не все так однозначно.

Казахстан в каком-то смысле даже опережает Россию. У нас раньше стали обсуждать цифровую экономику и раньше соседа приняли госпрограмму по «цифровизации» бизнес-среды. При этом стоит признать, что доля и объем IT-сферы в России остается выше, чем у нас.

Кстати, наш сосед посредством стимулирования цифровой экономики стремится не только поднять КПД компаний, но и в 3 раза сократить «утечку мозгов» к 2025 году.

Рассуждать о том, кто выбился вперед, не имеет большого смысла, более интересен аспект сотрудничества. Об этом лидеры наших стран говорили в 2017 году на межрегиональном форуме в Челябинске. Нурсултан

Назарбаев предложил провести в Астане специальный форум ЕАЭС по цифровизации экономики. «Казахстан и Россия должны быть локомотивами в этой сфере», – заявил Глава государства.

Как пояснил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, «необходимо проводить согласованную политику в этой сфере. Иначе у нас завтра появятся новые барьеры».

Хороший опыт показывает Китай, где крупные IT-компании возникли задолго до того, как в мире заговорили о цифровой экономике. Такие структуры, как Alibaba или Baidu, давно получили известность за пределами страны. А сегодня инвестируют средства в создание новых предприятий IT-индустрии, наращивая долю цифровой экономики в ВВП Поднебесной.

Ожидается, что влияние Китая и его IT-сектора будет расти через внешнеполитические проекты. В качестве приоритетного направления выступает возрождение Шелкового пути, который свяжет Европу и Азию. Стоит заметить, что логистика является одной из сфер, которая сильно подвержена цифровизации. В качестве примера можно сослаться на американскую компанию Amazon: крупный интернет-ретейлер хочет доставлять товар до покупателя с помощью дронов.

Одной из причин успеха развития цифровой экономики Китая часто называют запоздалое регулирование. Государство относительно недавно стало вмешиваться, ограничивая объемы транзакций. Схожая картина наблюдалась в США и других западных странах. Драйвером роста цифровой экономики выс­тупал коммерческий сектор. В этом заключается отличие от нашего региона, где роль первой скрипки отводится государству.

Это, впрочем, не единственная специфика стран Центральной Азии, которая накладывает отпечаток на перспективы развития цифровой экономики. Другой проблемой называют отсут­ствие доступа населения к дешевому и скоростному Интернету. По оценке Всемирного банка, с этой задачей лучше справился Казахстан, другим странам региона предстоит ее решить.