​В контексте ВТС

Стороны обсудили вопросы взаимодействия на ближайшую перспективу, а также рассмотрели широкий круг вопросов в сфере обороны, отметив положительную динамику двустороннего военного и военно-технического сотрудничества (ВТС).

В рамках ВТС на основе договоренностей президентов Казахстана и России нашей стране передано 5 зенитных ракетных комплексов С-300. Россия также завершает внутригосударственную процедуру оформления по передаче более 170 зенитных ракет к этим комплексам.

Был рассмотрен вопрос заключения в рамках ОДКБ межгосударственного соглашения, которое позволит облегчить процедуры осуществления военных перевозок и транзита продукции военного назначения между государствами-членами. Важным результатом встречи можно назвать ратификацию Соглашения об определении новых условий передачи и использования Узла Балхаш в системе предупреждения о ракетном нападении, которое предусматривает переход к совместной эксплуатации узла оборонными ведомствами двух стран, обучение казахстанских специалистов и сокращение границ земельного участка, ранее использовавшегося российской стороной.

– Мы подписали соглашение, которое открывает новые рамки, новые границы нашей дальнейшей работы в сфере военно-технического сотрудничества, – сообщил И. Тасмагамбетов после переговоров.