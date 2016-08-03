Статьи
В контексте ВТС
Антон СЕРОВ
Стороны обсудили вопросы взаимодействия на ближайшую перспективу, а также рассмотрели широкий круг вопросов в сфере обороны, отметив положительную динамику двустороннего военного и военно-технического сотрудничества (ВТС).

В рамках ВТС на основе договоренностей президентов Казахстана и России нашей стране передано 5 зенитных ракетных комплексов С-300. Россия также завершает внутригосударственную процедуру оформления по передаче более 170 зенитных ракет к этим комплексам.

Был рассмотрен вопрос заключения в рамках ОДКБ межгосударственного соглашения, которое позволит облегчить процедуры осуществления военных перевозок и транзита продукции военного назначения между государствами-членами. Важным результатом встречи можно назвать ратификацию Соглашения об определении новых условий передачи и использования Узла Балхаш в системе предупреждения о ракетном нападении, которое предусматривает переход к совместной эксплуатации узла оборонными ведомствами двух стран, обучение казахстанских специалистов и сокращение границ земельного участка, ранее использовавшегося российской стороной.

– Мы подписали соглашение, которое открывает новые рамки, новые границы нашей дальнейшей работы в сфере военно-технического сотрудничества, – сообщил И. Тасмагамбетов после переговоров.

Популярное

Все
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
Дороги станут лучше в Алматы
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Немного слез и много любви
Любимому доктору – 80
Вникнуть и решить
С широко закрытыми глазами
«Орталық»: задел на перспективу
Полиция «накрыла» аферистов
Проверки дают результат
Подготовка к саммиту ШОС
Ради безопасности
Медали из Италии
Анна – в финале
Верните городу архитектора!
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Браво, дебютант!
Отличились кадеты
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Дворец на разграбление
Два новых праздника появятся в Казахстане
К архитектуре интеллектуального архива
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
Касым-Жомарт Токаев совершил умру
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Успокоительные капли накануне нового учебного года понадобятся родителям, у которых дети есть, а деньги – не всегда...
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Видео с распылением "неизвестного вещества" во дворе детсада обсуждают в Казнете
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента

Читайте также

Статьи
Немного слез и много любви
Статьи
Успешный год
Статьи
Дюжина уроков
Статьи
Мы просто работаем

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]