В контексте высокого доверия Свежий выпуск 444

Приветствуя коллегу, К. Токаев отметил, что главы двух государств Нурсултан Назарбаев и Алмазбек Атамбаев проводят регулярные встречи и ставят масштабные ориен­тиры перед правительствами и парламентами для укрепления братских уз и взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном. Спикер Сената приветствовал заключение Соглашения о межпарламентском совете по сотрудничеству между высшими законодательными органами двух стран, а также проведение первого заседания данного совета в Астане.

К. Токаев поздравил коллегу с подписанием и ратификацией Кыргызстаном Протокола по вступлению в Евразийский экономический союз. Он также высказался за продолжение плодотворного сотрудничества парламентариев двух стран в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, МПА СНГ и ПА ОДКБ.

В свою очередь А. Жээнбеков подчеркнул, что развитие союзнических и добрососедских отношений с Казахстаном является бесспорным приоритетом для Кыргызской Рес­публики. Он поздравил Казахстан с завершением переговоров по вступ­лению во Всемирную торговую организацию, а также успешным проведением Съезда лидеров мировых и традиционных религий. По мнению гостя, благодаря международным инициативам Президента Нурсултана Назарбаева Казахстан способствует не только стабильности внутри страны, но и в мире в целом. Он также выразил надежду, что выставка ЭКСПО-2017 даст мощный импульс технологическому развитию всего региона.

В этот же день К. Токаев встретился с профессором Кишором Махбубани, деканом Школы государственной политики им. Ли Куан Ю (Сингапур). Школа Ли Куан Ю является стратегическим партнером Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета, осуществившего в нынешнем году первый выпуск специалистов.