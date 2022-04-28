В контейнер или мимо?

В Мангистауской области не хватает техники и емкостей для сбора мусора.

В соответствии с программой развития региона на 2021–2025 годы в области запланировали приобрести 12 300 контейнеров и 17 единиц спецтранспорта для вывоза твердых бытовых отходов.

По информации начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Дуйсена Кусбекова, общее количество недостающих емкостей для ТБО на сегодняшний день составляет 14 тыс. контейнеров, а это более 40% от необходимого количества.

– В прошлом году было закуплено всего 3 050 мусорных контейнеров, в текущем их планируется приобрести только 2 340 штук. В распоряжении 21-го учреждения, специализирующегося на вывозе отходов в регионе, имеются лишь 46 специальных автотранспорт­ных средств. В Бейнеуском и Мангистауском районах мусор вывозится на самосвалах, погрузчиках, КамАЗах,­ а то и на малотоннажных газелях.

В связи с тем, что существующая техника устарела, в 2020-м, к примеру, акимат Жанаозена приобрел две единицы техники, в 2021-м – три. В текущем году планируется закупить еще две единицы. По договору аренды спецтранспорт передается учреждению-перевозчику мусора, – сообщил Дуйсен Кусбеков.

Также стало известно, что в регионе прекращена эксплуатация полигонов ТБО в селах Курык, Жетыбай. Отходы с объектов перевозятся теперь на полигон в Мунайлинском районе.

– В дальнейшем планируется строительство полигонов для захоронения отходов в селах Акжигит, Жынгылды, Акшукур и имени Сайы­на Шапагатова. Для строительства объекта в селе Жынгылды в акимате Мангистау­ского района проведены проект­ные изыскания, на подготовку ПСД выделено 14 миллионов 581 тысяча тенге, – резюмировал Дуйсен Кусбеков.

Кроме того, ожидается, что в 2022 году ТОО «Мангистауский Эко ПЭТ» запустит цех по переработке отходов мощностью 150 кубометров в месяц возле полигона ТБО в селе Баянды Мунайлинского района.