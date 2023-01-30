В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
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Алла Серикбаева
Национальная академия наук Казахстана станет некоммерческим акционерным обществом со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Соответствующее постановление принято Правительством РК. Благодаря таким мерам, как считают эксперты, наука в стране получит дальнейшее развитие.