В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем

Кадры решают все

Национальная академия наук Казахстана станет некоммерчес­ким акционерным обществом со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Соответствующее постановление принято Правительством РК. Благодаря таким мерам, как считают эксперты, наука в стране получит дальнейшее развитие.

Но, как известно, кадры решают все. В стране насчитывается 21 617 ученых. Это чуть меньше, чем в предыдущие годы (2020 год – 22 665, 2019 год – 21 843). Но главное ведь не количество, а качество.

Заниматься наукой и иметь ученую степень – не то же самое. Лишь 35% ученых имеют непосредственное отношение к исследовательским работам, ученую или академическую степень: 3 843 кандидата наук, 1 652 док­тора наук, 1 952 доктора PhD и 55 докторов по профилю. Что касается научных областей, то большинство кандидатов и док­торов в естественных науках: 1 052 и 512 соответственно. На втором месте гуманитарии, среди которых 804 кандидата и 406 док­торов наук. Замыкают тройку «сфер научного влияния» инженерные разработки и технологии, где насчитывается 614 человек с кандидатской степенью и 216 – с докторской. Кандидатов наук больше в социальной сфере – 548, а докторов в медицинской – 207. В сельскохозяйственном направлении первых насчитывается 445, а вторых всего 144.

Что такое PhD?

С 2005 года в рамках «Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005–2010 годы» началась реализация образовательных программ докторантуры PhD с присуждением академической степени доктора философии (PhD) как третьей ступени модели подготовки кадров: бакалавриат – магистратура – докторантура. В том же году впервые двум национальным вузам – КазНУ им. аль-Фараби и ЕНУ им. Л. Гумилева был выделен государственный образовательный заказ на подготовку докторантов PhD. После апробации в 2007 году данная модель была закреплена в Законе «Об образовании» как послевузовская подготовка, которая должна включать образовательный и научный компонент программы докторантуры (PhD).

Анализ реализуемых в вузах докторских программ показал необходимость усиления требований к уровню подготовки и статусу самой степени доктора философии PhD. В связи с этим в Законе «О науке» 2011 года степень доктора философии (PhD), доктора по профилю была определена как единственная ученая степень, присуждаемая в Казахстане.

Кроме того, в 2010 году наша страна стала полноправным участником Болонского процесса, и трехступенчатая модель подготовки кадров была закреплена в Законе «Об образовании» и «Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы». С того периода традиционная сис­тема присуждения ученой степени доктора и кандидата наук была прекращена.

С 2011 года механизм присуж­дения степеней доктора философии (PhD) совершенствовался, и это было обусловлено предоставлением вузам академической свободы с одновременным усилением требований к докторским диссертациям и защитам. За этот период изменился статус и самой степени: до 2011 года доктор философии (PhD) – академическая степень, с 2011 по 2016 год – ученая степень, а с 2016 года – степень доктора философии (PhD).

Нормативные изменения этого периода были сфокусированы на создании критериев оценки диссертации докторанта (как квалификационной научной работы) и требований к членам диссертационного совета, реализации принципа открытости и транспарентности в деятельности советов, сокращении излишних бюрократических процедур в процессе защиты. Были введены такие критерии оценки диссертационной работы, как принципы академической честности, самостоятельности, внутреннего единства, научной новизны, достоверности, практической ценности. Закреплены также нормы по размещению в открытом доступе текста диссертации на период защиты и присуждения степени, видеозаписи защиты, списка публикаций, отзывов на диссертацию.

В 2018 году изменения в законодательство об образовании предоставили высшим учебным заведениям значительную академическую свободу по самым разным аспектам деятельности. Впервые вузы получили возможность самостоятельного формирования диссертационных советов, присуждения степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю с выдачей дипломов собственного образца. На первом этапе это стали внедрять высшие учебные заведения с особым статусом.

В соответствии с Законом «О нау­ке» также введены ученые звания – ассоциированный профессор (доцент) и профессор. Одно из основных требований для их присвоения – наличие научных статей, в том числе в международных рецензируемых изданиях.

Важным новшеством является и то, что статьи в журналах, которые перестали индексироваться в базе Scopus и⁄или Web of Science, учитываться уже не будут. Экспертной оценке подвергается и содержание опубликованной статьи с точки зрения наличия новых, ранее не опубликованных результатов научного исследования. При нехватке публикаций в отечественных изданиях с одновременным превышением в международных рецензируемых изданиях одна статья в таком журнале равнозначна двум в изданиях, рекомендованных уполномоченным органом.

Учитывая все изменения, док­торов PhD в стране стало больше, а вот докторов по профилю, наоборот, меньше. В 2019 году их насчитывалось 317.

Креативны и умны

Возрастной состав с учеными степенями считается одной из базовых характеристик эффективности научно-исследовательской деятельности. В Казахстане более 40% ученых в возрасте от 35 до 54 лет. Кандидатов наук больше всего в возрастной группе от 45 до 54 лет – 1 257. А более половины докторов наук – старше 55 лет.

Гендерный состав тоже имеет значение. По данным Института статистики ЮНЕСКО, в мире 30% женщин занимаются научными исследованиями. Казах­стан – одна из немногих стран, где представительницы прекрас­ной половины человечества в науке превышают численность мужчин. В республике 9 316 женщин специалистов-исследователей, из них докторов наук – 682, кандидатов наук – 2 214, докторов PhD – 991 и 26 докторов по профилю. Доля женщин от общего количества представителей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составляет 54%.

Как отмечают в Министерстве науки и высшего образования, женщины очень нужны в научной сфере. Они к реативны, талантливы, работают над актуальными и важными проектами, получают государственные премии, стипендии.

– Количество женщин в науке растет, в том числе из-за разных инициатив, направленных на то, чтобы женщины оставались в нау­ке. Это руководство научными институтами и реализация научных исследований в следую­щих отраслях: естественные науки – 2 873 женщины, медицинские – 954, сельскохозяйственные – 822, социальные – 1 162, гуманитарные – 1 739, инженерные разработки и технологии – 1 766, – отмечают в ведомстве.

Все по-новому

Обычно ученую степень получают после защиты диссертации. По ее итогам диссертационный совет выносит одно из четырех решений: присуждать степень доктора PhD, не присуждать, отправить на повторную защиту или на доработку. При этом в голосовании принимают участие и официальные рецензенты.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в организацию процесса защиты докторантов. Теперь данная процедура может проходить в онлайн-формате – в прямом эфире с размещением текста диссертации в открытом доступе без ограничений во времени. Среди других новшеств – закреплен принцип соблюдения академической и научной этики в диссертационных работах. Также расширено понятие академической честности. Теперь к нарушениям относится не только наличие плагиата, но и самоплагиат, фальсификация и фабрикация данных. Все диссертации проверяются на заимствования, а до защиты проходят через этическую комиссию, которая дает свое заключение.

Кроме того, внедрен принцип альтернативности в отношении публикаций докторантов. Их общее количество снижено с семи до четырех, а в высокорейтинговых журналах достаточно одной или двух статей для выхода на защиту. Более того, предоставлена возможность защиты диссертации без написания диссертационной работы при наличии двух статей и одного обзора в журналах Q1-Q2 WoS. В одной из них он должен заявиться как автор для корреспонденции, что является стимулом для правильной стратегии проведения исследований и выбора журналов для публикаций.

Последние изменения в требованиях к диссертационным советам направлены на повышение их качественного состава и ответственности всех участвующих в процедуре защиты. Например, сегодня диссоветы должны иметь в составе не менее 2⁄3 членов с индексом Хирша, у которых не менее трех публикаций в международных рецензируемых журналах.

Таким образом, диссоветы поменяли формат работы, что прежде всего усилило их ответственность и повысило качество научных исследований докторантов. Преобразования коррелируют с международной практикой проведения защит, где основной акцент делается на объективную и критическую оценку прямыми специалистами по конкретной работе. В теории это продиктовано борьбой с «инфляцией» ученых степеней: чем сложнее получить ученую степень доктора, тем она ценнее.

В настоящее время вносятся изменения и дополнения в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность диссовета и присуждение степени доктора философии (PhD). К примеру, расширяются альтернативы для процедуры публикации. Теперь допускается публикация в международных рецензируемых журналах, имею­щих междисциплинарное направление. Проекты приказов в настоящее время находятся на стадии согласования с заинтересованными государственными органами.

Между тем в последние годы отмечается тенденция к снижению защит диссертационных работ по таким специальностям, как «востоковедение», «регионоведение», «международные отношения», «журналистика», «иностранная филология», «философия», «история», «археология и этнология», «социальная педагогика и самопознание», «международное право», «мировая экономика», «маркетинг», «математическое и компьютерное моделирование». Также в этот список входят «управление проек­тами», «космическая техника и технологии», «автоматизация и управление», «стандартизация», «геодезия и туризм».