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В Копенгагене обстреляли участников дискуссии о свободе слова
В Копенгагене неизвестный в субботу, 14 февраля, обстрелял кафе, где собрались участники дискуссии, посвященной вопросам свободы слова. По информации телеканала Sky News, в результате погиб по меньшей мере один человек, ранения получили трое полицейских, открывших ответный огонь по нападавшему, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

По данным телеканала, в окнах кафе Krudttoenden в северной части столицы Дании насчитали не менее 30 пулевых отверстий. По информации очевидцев, стрельба велась из автоматического оружия.

Организатором мероприятия стал шведский художник Ларс Вилкс (Lars Vilks), автор опубликованных в 2007 году карикатур на пророка Мухаммеда. Сам он присутствовал на встрече и не пострадал.

На встрече был посол Франции в Дании Франсуа Зимерэй ( Franсois Zimeray). Он также не пострадал. После произошедшего он написал в своем Twitter: "Все еще жив, в комнате" (Still alive in the room).

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что ему сообщили о случившемся. Он выразил свои соболезнования правительству Дании, а также подтвердил, что французский дипломат не пострадал. Глава МИД Франции Лоран Фабиус назвала произошедшее "террористическим актом".

В местной полиции заявили, что подозреваемые в совершении преступления скрылись с места событий.

Вилкс в 2007 году опубликовал карикатуры, изображающие пророка Мухаммеда, после чего в его адрес последовали угрозы со стороны радикальных исламистских группировок.

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