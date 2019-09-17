​В копилке «серебро» и «бронза»

Добраться до «золота» в греко-римской борьбе, которого у нас уже не было ровно 20 лет (в этом виде борьбы последний раз в 1999 году на Олимпийских играх в Греции побеждал Мхитар Манукян), Корлану Жаканше, скорее всего, помешало отсутствие опыта. Для 26-летнего казах­станца это первенство планеты стало первым в карьере. Причем в полуфинале он победил действую­щего чемпиона мира Эльдениза Азизли из Азербайджана, который в итоге завое­вал «бронзу» в нашей столице, а вот в финале в весе до 53 кг уступил грузину Нугзари Цурцумии и завоевал «серебро» турнира. В 2018 и 2019 годах Корлан выигрывал «бронзу» на чемпионате Азии, и надеемся, что теперь он только будет улучшать свой результат, а еще лучше, если он выстрелит на Олимпиаде-2020 в Токио, куда получил заветную путевку.

В воскресенье нашу страну порадовал и капитан сборной Казахстана по греко-римской борьбе Алмат Кебиспаев, который выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг. Его соперником был борец из Кыргызстана Тынар Шаршенбеков, который уступил нашему палуа­ну со счетом 0:9. 31-летний Кебиспаев в третий раз в карьере стал бронзовым призером чемпионата мира. Помимо домашнего первенства, он становился третьим в Москве-2010 и Лас-Вегасе-2015, а в Стамбуле-2011 – серебряным призером.

Помимо двух вышеназванных борцов, в первый и второй день турнира выступили также серебряный призер чемпионата мира-2017 Демеу Жадыраев (до 72 кг), который завершил участие на стадии второго раунда; Максат Ережепов (до 82 кг), проигравший в четвертьфинале; Ерулан Искаков (до 97 кг), в 1/8 финала уступивший грузинскому борцу, а также Мейржан Шермаханбет (до 87 кг), который в первой же схватке проиграл американцу.