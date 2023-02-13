В копилке уже пять наград

Статьи
1
Аскар Султан

В Астане стартовал Х чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях.

В церемонии открытия континентального турнира приняли участие президент Азиатской легкоатлетической ассоциации Дахлан Аль-Хамад, Премьер-министр нашей страны Алихан Смаилов, глава Федерации легкой атлетики Казахстана Даниал Ахметов, пожелавшие успехов спортсменам из 31 страны.

Перед стартом состязаний Премьер-министр РК зачитал приветственное слово Главы государства Касым-Жомарта Токаева участникам первенства.

Как отмечено в приветствии Президента, нынешние соревнования – знаменательное событие для нашей страны. В них принимают участие более 500 спортсменов из 31 страны Азии.

«Спорт не знает границ. Укреп­ляет дружбу государств и народов. Казахстан придает особое значение спортивной сфере. В стране созданы все условия для занятий гражданами профессио­нальным и массовым спортом. Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры этой отрасли. Легкоатлетический комплекс, вмещающий более шести тысяч человек, является ярким тому подтверждением. Казах­станские спортсмены побеждают во многих международных турнирах и превозносят честь страны, они являются примером для подрастающего поколения, способным привести молодежь к ярким победам. Уверен, что проведение первенства Азии в Астане придаст новый импульс развитию легкой атлетики в стране. Мы укрепляем сотрудничество с международными организациями в этой сфере», – говорится в поздравительном письме Президента Казахстана.

В первый же день состязаний наши спортсмены завоевали две медали высокого достоинства. Так, казахстанка Кэролайн Чепкоеч Кипкируи финишировала первой в беге на 3 000 метров и стала чемпионкой Азии. Золотую медаль ей принес результат в 9 минут 1.98 секунды. Спортсменка из Китая Уга Хэ финишировала второй, а японка Юма Ямамото замкнула тройку лидеров.

«Серебро» Казахстану принесла Ольга Сафронова в беге на 60 мет­ров. Она преодолела это расстояние за 7.32 секунды. Спортсменка из Ирана Фарзане Фасихи стала первой с результатом 7.28 секунд, а индонезийка Валентин Ванеза заняла третье место.

Во второй день состязаний на высшую ступень пьедестала почета поднялась наша Элина Михина, которая выиграла финальный забег на 400 метров с результатом 54.07 секунды. Второе место – у Тхи Нгуен из Вьетнама. Третьей стала Шри Майя из Индонезии.

В этом же виде программы – беге на 400 метров – казахстанец Михаил Литвин финишировал вторым с результатом 46.39 секунды. Наш спортсмен уступил лишь катарцу Амару Исмаилу Ибрхиму, который показал результат 46.25 секунды. Третьим финишировал китаец Фан Тианруи.

Казахстанка Акбаян Нурмамет завоевала «бронзу» в беге на 1 500 метров с результатом 4 минуты 21.31 секунды. Ее обошли взявшая «золото» вьетнамка Нгуен Тхи Оан (4 минуты 15.55 секунды) и получившая «серебро» японка Юме Гото (4 минуты 19.29 секунды).

Популярное

Все
Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тысячи
Землетрясение произошло в Казахстане
Еще три медали в копилке сборной Казахстана во второй день чемпионата Азии по легкой атлетике
Принесла манты и бургеры спасателям: поступок кыргызстанки восхитил Сеть (видео)
По 500 тысяч каждому: рабочие на Тенгизе требуют бонусы
В Шымкенте простились с первым премьер-министром Казахстана Сергеем Терещенко
Двоих жителей СКО покусала белка: чем это опасно
Информационное сообщение
Задержали подозреваемого в покушении на убийство в области Жетісу
Два золота в прыжках завоевали казахстанки на ЧА-2023
За пытки во время январских беспорядков пятерым полицейским вынесли приговор
Информационное сообщение
Как в Туркестанской области удалось вернуть более 1 миллиона гектаров угодий государству
Сильное снеготаяние: штормовое предупреждение объявлено в трех регионах
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Из космоса опасные сигналы
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Костанайцы стали меньше платить за тепло
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Летевший в Баку самолет экстренно сел в Атырау
Токаев – Эрдогану: Казахстан готов оказать помощь братской Турции
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области

Читайте также

Сталинград как символ мужества
«Шинель» – 5 баллов!
Главный экспонат
Город с шахтерской душой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]