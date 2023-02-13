В копилке уже пять наград

В церемонии открытия континентального турнира приняли участие президент Азиатской легкоатлетической ассоциации Дахлан Аль-Хамад, Премьер-министр нашей страны Алихан Смаилов, глава Федерации легкой атлетики Казахстана Даниал Ахметов, пожелавшие успехов спортсменам из 31 страны.

Перед стартом состязаний Премьер-министр РК зачитал приветственное слово Главы государства Касым-Жомарта Токаева участникам первенства.

Как отмечено в приветствии Президента, нынешние соревнования – знаменательное событие для нашей страны. В них принимают участие более 500 спортсменов из 31 страны Азии.

«Спорт не знает границ. Укреп­ляет дружбу государств и народов. Казахстан придает особое значение спортивной сфере. В стране созданы все условия для занятий гражданами профессио­нальным и массовым спортом. Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры этой отрасли. Легкоатлетический комплекс, вмещающий более шести тысяч человек, является ярким тому подтверждением. Казах­станские спортсмены побеждают во многих международных турнирах и превозносят честь страны, они являются примером для подрастающего поколения, способным привести молодежь к ярким победам. Уверен, что проведение первенства Азии в Астане придаст новый импульс развитию легкой атлетики в стране. Мы укрепляем сотрудничество с международными организациями в этой сфере», – говорится в поздравительном письме Президента Казахстана.

В первый же день состязаний наши спортсмены завоевали две медали высокого достоинства. Так, казахстанка Кэролайн Чепкоеч Кипкируи финишировала первой в беге на 3 000 метров и стала чемпионкой Азии. Золотую медаль ей принес результат в 9 минут 1.98 секунды. Спортсменка из Китая Уга Хэ финишировала второй, а японка Юма Ямамото замкнула тройку лидеров.

«Серебро» Казахстану принесла Ольга Сафронова в беге на 60 мет­ров. Она преодолела это расстояние за 7.32 секунды. Спортсменка из Ирана Фарзане Фасихи стала первой с результатом 7.28 секунд, а индонезийка Валентин Ванеза заняла третье место.

Во второй день состязаний на высшую ступень пьедестала почета поднялась наша Элина Михина, которая выиграла финальный забег на 400 метров с результатом 54.07 секунды. Второе место – у Тхи Нгуен из Вьетнама. Третьей стала Шри Майя из Индонезии.

В этом же виде программы – беге на 400 метров – казахстанец Михаил Литвин финишировал вторым с результатом 46.39 секунды. Наш спортсмен уступил лишь катарцу Амару Исмаилу Ибрхиму, который показал результат 46.25 секунды. Третьим финишировал китаец Фан Тианруи.

Казахстанка Акбаян Нурмамет завоевала «бронзу» в беге на 1 500 метров с результатом 4 минуты 21.31 секунды. Ее обошли взявшая «золото» вьетнамка Нгуен Тхи Оан (4 минуты 15.55 секунды) и получившая «серебро» японка Юме Гото (4 минуты 19.29 секунды).