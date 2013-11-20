Общество
В королевстве «кривых зеркал»

Новое-лого-Экспо_сolИменно властолюбивому и экспрессивному монарху принадлежала идея проведения очередного ЭКСПО во втором на тот момент по величине городе королевства. Леопольд II хотел продемонстрировать миру свои богатства, в накоплении которых он весьма преуспел. Правда, значительную часть своего состояния король нажил путем захвата огромной территории в бассейне реки Конго, где установил жестокую колониальную политику.

Несчастные африканцы, по сути, являлись рабами короля: даже за небольшую провинность им полагалось наказание в виде отсечения кисти руки. Историки приводят такие цифры: при Леопольде численность населения Конго сократилась с 20 до 10 млн. человек.

Деятельность жестокого деспота вызывала в Европе справедливое осуждение. Тем не менее 29 стран изъявили желание стать официальными участниками международной выставки в Льеже. В их числе были: Австрия, Болгария, Дания, Франция, Аргентина, Бразилия, Канада, Соединенные Штаты, а также Китай, Япония, Персия, еще несколько государств, включая Испанию и Германию, прибыли на ЭКСПО в качестве неофи­циальных участников.

Судя по итогам выставки, Леопольд II и на этот раз подтвердил свою репутацию хваткого финансиста: за время проведения экспозиция приняла 7 млн. посетителей и принесла немалую прибыль. Правда, надо отдать должное – на обустройство выставки королевская казна щедро раскошелилась. Все жилые кварталы, прилегающие к выставке, были тщательно отреставрированы, больших затрат потребовала реконструкция многочисленных мостов через канал Альберта и рек Орт и Маас, что было очень важно в ожидании большого потока зарубежных гостей. Кроме того, в городе были проложены новые трамвайные линии. Преобразился и местный речной порт, один из крупнейших в Европе.

19Сама же выставка расположилась на 66 гектарах в красивейшей парковой зоне. Как и на всех предыдущих ЭКСПО, в Льеже каждая страна-участница постаралась продемонстрировать самые последние достижения науки и техники. Но особый интерес у посетителей вызвали, говоря современным языком, инновации в области полиграфического искусства. Копии картин многих художников были представлены на экспозиции с невероятной по тем временам точностью. В связи с открывшимися техническими возможностями новое развитие получило книгопечатание, стало все больше появляться ярких по исполнению, многокрасочных журналов. Также в ту пору большой популярностью начали пользоваться разнообразные плакаты, которые все активней стали применяться в целях рекламы различных товаров. На это же время приходится период расцвета техники гуашевых красок.

Надо отметить, многие из тех экспонатов, что были продемонстрированы в 1905 году, в Бельгии сумели бережно сохранить и вновь выставить на обозрение уже в наши дни, когда в Льеже отмечалось столетняя годовщина выставки.

...Напомним, что не так давно древний город Льеж боролся с молодой, бурно развивающейся Астаной за право проведения ЭКСПО-2017, и подавляющим числом голосов эту почетную миссию представители мирового сообщества поручили казахстанской столице.

По материалам зарубежных СМИ подготовила Татьяна ОБОЛЕНСКАЯ

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