В коррупции подозревают чиновника из Управления предпринимательства и туризма Кызылординской области
Антикоррупционной службой Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя ГУ "Управление предпринимательства и туризма Кызылординской области" по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает Kazpravda.kz.
"Он подозревается в получении через карт-счет взятки в значительном размере от индивидуального предпринимателя за общее покровительство и беспрепятственное подписание акта выполненных работ", – говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.
Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.