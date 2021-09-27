В Кос-Естеке народ предприимчивый

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Женис Байтурин, Актюбинская область

В нынешнем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо затронул вопросы дальнейшей модернизации местного самоуправления. И одним из важнейших шагов в этом направлении стали прошедшие в этом году прямые выборы акимов сельских округов. Внедрение этого механизма в рамках политических реформ в полной мере отвечает принципу открытого государственного управления и реализации концепции «слышащего государства». Весьма важно то, что данное решение затрагивает интересы сельчан, а это более 40% казахстанцев.

В Актюбинской области выборы прошли в 84 населенных пунктах. В общей сложности было открыто 74 избирательных участка в 35 сельских округах региона. Общая численность избирателей составила свыше 32 тыс. человек.

По словам независимых экспертов, активность избирателей была весьма высокой. Активны были и выдвиженцы: в округах на кресло акима претендовали по несколько кандидатов. Скажем, в Ушкудукском сельском округе Алгинского района с общей чис­ленностью населения 2,5 тыс. жителей свои кандидатуры выдвинули сразу три человека. А в Токмансайском, где проживают 800 человек, на пост акима претендовали четверо. Чтобы проголосовать, люди приезжали из прилегающих небольших населенных пунктов. Жители хорошо сознавали, что каждый их голос при подсчете будет важен.

Таким образом, во всех 35 избирательных округах области были избраны новые акимы, пятеро из них – женщины.

В селе Кос-Естек Каргалинского района победила Гульжан Дос­магамбетова. Она обошла троих своих конкурентов с явным преимуществом. Она уроженка здешних мест, сделала немало добрых дел для родного села за многие годы. По профессии – учительница. В свое время преподавала историю и географию, возглавляла местную школу, с 2010-го – райотдел образования, физкультуры и спорта в Бадамше.

– Быть первым всегда трудно, сложно и ответственно. Для меня это прежде всего огромное доверие, которое я постараюсь оправдать. Но без непосредственной поддержки моих земляков, безусловно, никак не обойтись, – подчеркивает аким округа. – Теперь есть возможность вместе с односельчанами довести начатое дело до конца. Весьма примечательно то, что средства, поступающие в бюджет от различных налоговых отчислений, сегодня можно будет использовать на благо округа, руководствуясь коллективным решением жителей.

Между тем аким считает, что работы все еще невпроворот: актуальными по-прежнему остаются проблемы качества дорог и освещения улиц, требуются спортплощадки с современными тренажерами, важно улучшить качество мобильного широкополос-
ного Интернета. Так как бюджет, конечно, ограничен, аким готова искать дополнительные источники финансирования для строительства ФОКа и благоустройства парка и сквера. Среди 11 пунктов предвыборной программы члена партии «Nur Otan» есть и «популяризация рабочих специальностей среди молодежи».

Положительно восприняла Гульжан Батыргалиевна инициативу Президента страны, озвученную в его Послании, по разработке эффективных механизмов поддержки гражданских инициатив в сельской местности. Это необходимо для того, чтобы адаптировать под запросы сельских НПО систему грантового финансирования. Это придаст хороший импульс для социальной активности на селе. Вопрос поддержки сельских предприимчивых людей Гульжан Дос­магамбетова всегда ставит во главу угла. Успешное воплощение их идей связано с улучшением условий жизни жителей. А потенциал у округа достаточно высокий: эффективно действуют два ТОО, 34 крестьянских хозяйств, 64 индивидуальных предпринимателя.

Всего в округе проживают 1 604 человека, 867 из них экономически активного возраста.

– Важно создать условия людям для их эффективной деятельности, самореализации, как говорится, дать им удочку, а рыбу они смогут ловить сами, поскольку в Кос-Естеке – народ неленивый, предприимчивый, – улыбается Гульжан Батыргалиевна. – Ведь, как сказал Президент, главный принцип «слышащего государства» – работать в интересах граждан. И это в первую очередь касается нас – местной власти.

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