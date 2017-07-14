В Костанае осужден парень, соблазнивший 13-летнюю девочку

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области осужден 19-летний житель Костаная, у которого были интимные отношения с 13-летней девочкой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Alau.kz.
В ходе досудебного расследования, проведенного полицейскими УВД Костаная, установлено, что молодой человек встречался и имел интимную связь с девочкой-подростком. По итогам судебного разбирательства государственным обвинением действия подсудимого квалифицированы по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное неоднократно".
"Действиями обвиняемого, посягнувшего на половую неприкосновенность малолетнего лица, нарушены моральные устои общества, причинен непоправимый вред нравственному развитию малолетней потерпевшей. Данное преступление относится к категории особо тяжких преступлений, за совершение которых законом предусмотрено суровое наказание", – сообщил начальник управления прокуратуры Костанайской области Кайрат Жусупов.
Приговором суда 19-летний костанаец признан виновным. Он осужден на 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Приговор вступил в законную силу.
В ходе досудебного расследования, проведенного полицейскими УВД Костаная, установлено, что молодой человек встречался и имел интимную связь с девочкой-подростком. По итогам судебного разбирательства государственным обвинением действия подсудимого квалифицированы по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное неоднократно".
"Действиями обвиняемого, посягнувшего на половую неприкосновенность малолетнего лица, нарушены моральные устои общества, причинен непоправимый вред нравственному развитию малолетней потерпевшей. Данное преступление относится к категории особо тяжких преступлений, за совершение которых законом предусмотрено суровое наказание", – сообщил начальник управления прокуратуры Костанайской области Кайрат Жусупов.
Приговором суда 19-летний костанаец признан виновным. Он осужден на 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Приговор вступил в законную силу.