В Костанае осужден парень, соблазнивший 13-летнюю девочку

Закон и Порядок
Фото из открытых источников
Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области осужден 19-летний житель Костаная, у которого были интимные отношения с 13-летней девочкой, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на Alau.kz.

В ходе досудебного расследования, проведенного полицейскими УВД Костаная, установлено, что молодой человек встречался и имел интимную связь с девочкой-подростком. По итогам судебного разбирательства государственным обвинением действия подсудимого квалифицированы по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное неоднократно".

"Действиями обвиняемого, посягнувшего на половую неприкосновенность малолетнего лица, нарушены моральные устои общества, причинен непоправимый вред нравственному развитию малолетней потерпевшей. Данное преступление относится к категории особо тяжких преступлений, за совершение которых законом предусмотрено суровое наказание", – сообщил начальник управления прокуратуры Костанайской области Кайрат Жусупов.

Приговором суда 19-летний костанаец признан виновным. Он осужден на 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Приговор вступил в законную силу.

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