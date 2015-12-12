В Костанае открылся теннисный центр, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Во время церемонии открытия аким Костанайской области Архимед Мухамбетов отметил, что в этом спорткомплексе созданы все условия для занятия детей теннисом. Также он выразил надежду, что в будущем теннис станет одним из самых популярных видов спорта в регионе.
Исполнительный директор ФТК Диас Доскараев в свою очередь сказал, что данный теннисный центр стал 15-м в республике, таким образом, подобные сооружения теперь присутствуют почти во всех регионах Казахстана.
В новом теннисном центре 6 кортов: 3 крытых и 3 открытых. На территории комплекса также будут расположены тренажерный зал, раздевалки, душевые и другие помещения.