Происшествия
В Костанае погиб подросток в результате падения с 9-го этажа
Cегодня около полудня в Костанае 14-летний подросток выпал с 9 этажа, сообщает alau.kz.

Трагедия произошла в девятиэтажке по улице Алтынсарина, 131 в районе Центрального рынка.

"Во время транспортировки врачами скорой медицинской помощи подростку оказывались реанимационные действия. В травматологическим пункте Костанайской детской областной больницы оказывать медицинскую помощь ребенку продолжили. Он поступил в состоянии клинической смерти. Получил травмы, несовместимые с жизнью", — сообщил главный врач медучреждения Игорь Белобржицкий.

Мальчик умер в больнице.

В департаменте ЧС информацию подтвердили.

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