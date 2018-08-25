В Костанае погиб подросток в результате падения с 9-го этажа
Cегодня около полудня в Костанае 14-летний подросток выпал с 9 этажа, сообщает alau.kz.
Трагедия произошла в девятиэтажке по улице Алтынсарина, 131 в районе Центрального рынка.
"Во время транспортировки врачами скорой медицинской помощи подростку оказывались реанимационные действия. В травматологическим пункте Костанайской детской областной больницы оказывать медицинскую помощь ребенку продолжили. Он поступил в состоянии клинической смерти. Получил травмы, несовместимые с жизнью", — сообщил главный врач медучреждения Игорь Белобржицкий.