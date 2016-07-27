Происшествия
В Костанае врачи спасли парня, разрубленного косой
В Костанае врачи спасли парня, которого буквально разрубило косой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz.

ЧП произошло в Узункольском районе в ночь с 19 на 20 июля. Более пяти часов врачи оказывали пациенту необходимую хирургическую помощь. Парня удалось спасти.

"Сегодня Александр Макаров в сознании и, как говорят врачи, идет на поправку. Но еще несколько дней назад медики не были уверены, что молодого парня удастся вытащить с того света. Сам Александр говорит, что не помнит, что с ним случилось. Шел ночью домой, а в итоге очнулся в больнице. О том, что произошло, и как его спасли, узнал уже от врачей", – говорится в сообщении.

По словам медиков, парня буквально разрубили косой, повредив ряд жизненно важных органов.

"Во время операции было установлено, что ранение проникает через грудную клетку с повреждением диафрагмы, тонкого кишечника, в двух местах сквозное ранение. Повреждена была поджелудочная железа, правая почка, а также была большая кровопотеря. Случай очень тяжелый, мы боимся и последствий, но сейчас пациент в сознании, динамика хорошая, дышит ровно. Будем лечить дальше и надеяться, что все закончится благополучно", – сказал  Караев.

В больнице потерпевший проведет не меньше месяца. Ему предстоит еще длительное лечение , а после реабилитация.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области, столь серьезное ранение Макаров получил в результате потасовки. Личность нападавшего уже установлена. Возбуждено уголовное дело по статье 114 ч. 3 "Причинение тяжкого вреда здоровью".

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