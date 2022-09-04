В Костанайской области работает оперативный штаб для помощи детям

В Костанайской области при оперативном штабе работают специалисты для поддержки и оказания помощи детям из пострадавших населенных пунктов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Казахстана.

В регион командированы вице-министр просвещения Гани Бейсембаев и заместитель председателя Комитета по охране прав детей Дулат Жекебаев.

В школах организованы эвакоприемные пункты. Дети обеспечены теплой одеждой и горячим питанием.

«До стабилизации ситуации более 3 тысяч школьников региона будут обучаться дистанционно. Для этого сотрудниками штаба совместно с представителями управления образования Костанайской области будут созданы все условия. Дети, которым нужна помощь, находятся в школах, они в безопасности, их здоровью ничего не угрожает», – сообщил вице-министр просвещения Гани Бейсембаев.

Для оказания поддержки эвакуированным детям в Минпросвещения РК предложили родителям отправить детей в Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», где созданы условия для проживания и обучения. Такая практика уже использовалась во время возникавших ранее чрезвычайных ситуаций.

Для организации оперативной помощи детям Министерством просвещения организована работа круглосуточных горячих линий: Telegram-чат «Bala gorqau»: +7 776 170 73 83, +7 777 183 6567, +7 701 378 66 29.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива. По последним данным, площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров.

В тушении пожаров задействованы 1 332 человека, 159 единиц техники, 5 воздушных судов и 5 пожарных поездов.

С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. Из четырех сел эвакуировали 1 841 человека. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

На месте пожара создан оперативный штаб. Для всех пострадавших от пожара запущена горячая линия.

На этот час известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Расследованием пожаров в Костанайской области занялись специальные прокуроры.