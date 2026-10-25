В Костанайской области школьников будут знакомить с профессией прокурора

Фото: Прокуратуры региона (улучшено с помощью ИИ)

В Амангельдинском районе Костанайской области открылся Клуб будущих прокуроров имени Жаксылыка Курманалинова. Он создан в рамках проекта «Площадка закона и порядка» для повышения правовой грамотности молодежи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

Открытие клуба состоялось в районном Доме культуры во время форума «Юный патриот – созидательная сила нового Казахстана!». В мероприятии приняли участие учащиеся 9–11 классов, педагоги и ветераны прокуратуры.

«Основная задача клуба – формирование у школьников правовой грамотности, уважения к закону, чувства ответственности и патриотизма», – сообщили в прокуратуре Костанайской области.

Во время церемонии участники клуба приняли присягу. Как отметил прокурор района Ерлан Койбагаров, принцип «Закон и Порядок» является основой безопасного и справедливого общества, а уважение к закону необходимо воспитывать с детства. Клуб поможет школьникам лучше понимать свои права и обязанности, а также руководствоваться принципами честности и справедливости в повседневной жизни.

Клуб назвали в честь ветерана прокуратуры Жаксылыка Курманалинова, посвятившего службе 30 лет. Он начал трудовую деятельность учителем, а в 1968 году поступил на службу в органы прокуратуры. В разные годы возглавлял прокуратуры нескольких районов.