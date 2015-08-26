В Костромской области солдат-срочник расстрелял сослуживцев и покончил собой

В отношении солдата-срочника, который, предположительно, открыл огонь по шести сослуживцам в Костромской области, возбудили уголовное дело, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Лента.ру
".
Как сообщается на сайте Следственного комитета, он подозревается в совершении преступления – убийства двух или более лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По данным СК, в результате обстрела из автомата в караульном помещении полевого лагеря в среду, 26 августа, погибли офицер и два солдата, еще два военнослужащих получили ранения (по данным LifeNews, пострадавших – трое). Нападавший покончил с собой.