В кожно-венерологическом диспансере Семея выявили массовое заражение коронавирусом
Медики продолжают заражаться коронавирусом. Причем даже те, кто не работает непосредственно в зоне риска. На востоке страны смертельно опасный диагноз поставили сотрудникам кожвендиспансера, учреждение сейчас экстренно закрыли, а на западе Казахстана инфекцию нашли у сотрудницы роддома. Причем она в крайне тяжелом состоянии и даже подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, передает КТК.
В Семее из-за коронавируса закрыли на карантин кожно-венерологический диспансер. У четверых сотрудников и 20 пациентов стационара обнаружили коронавирус. Сейчас новых больных учреждение не принимает. А пациенты с отрицательным анализом завершают лечение в изоляции. Отделения диспансера закрыты.
Людей с кожными заболеваниями направляют в другие стационары. Ну а тех, у кого нашли коронавирус, перевели в инфекционную больницу. С ними общались 107 человек, в том числе 65 медработников.
"Выявленные все больные госпитализированы в инфекционное отделение города Семея. Оставшиеся пациенты, 11 человек, и 10 сотрудников диспансера находятся в этом диспансере. Диспансер закрыт на карантин", - сообщил Берик Тлебалдин, главный государственный санитарный врач г. Семея.
Но в целом число заболевших коронавирусом на востоке идет на спад. В регионе приступили к очередному этапу перехода к обычной жизни.
Полностью возобновляет работу городской общественный транспорт с соблюдением санитарных норм.
С 3 июня в регионе запускаются все организации, в том числе базы отдыха. Запрет на деятельность по-прежнему касается ночных клубов и кальянных. Пропуска на передвижение отменили, в том числе и в Семее. Здесь с 6 июня начнут работу крупные объекты торговли площадью до 2 тысяч квадратов. А еще с 6 июня в городе откроются кинотеатры и театры, религиозные объекты.
Правда, заполнять их разрешено только наполовину. Тем не менее карантин в области еще не снят. Власти напоминают, что необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
В Актобе заболела коронавирусом врач роддома. Медика экстренно госпитализировали с двусторонней пневмонией в инфекционную больницу. Из-за крайне тяжелого состояния женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Какую именно должность занимала врач в перинатальном центре, в облздраве не уточняют.
Неизвестно и то, где она могла подхватить опасный вирус. Специалисты не исключают, что заражение произошло вне работы, скорее всего, на бытовом уровне. Поскольку все остальные сотрудники медучреждения, которых спешно проверили на коронавирус, здоровы. Во всяком случае, таковы первичные тесты.
"Предварительно у всех взяли анализы – кто был в контакте, кто вместе работает. У остальных медицинских работников анализ показал отрицательный результат. Но за ними в динамике будет проводиться наблюдение", - говорит Асет Калиев, руководитель управления здравоохранения Актюбинской области.
Экспресс-тестирование прошли и порядка 60 рожениц, которые в данное время находятся в перинатальном центре. Они, по предварительным данным, тоже здоровы. Но также будут наблюдаться в течение двух недель. Сам же роддом, несмотря на новые обстоятельства, продолжает работать в штатном режиме. Сюда, как правило, госпитализируют рожениц со всей области. В том числе и беременных с патологиями.
На сегодня в инфекционной больнице Актобе с диагнозом "коронавирус" лечатся 72 пациента. Пять из них в тяжелом состоянии, двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Среди больных – девять детей. В Таразе вопреки ожиданиям жителей не разрешили работать крупным рынкам. Комиссия выявила там нарушения санитарных норм: люди без масок, нет санитайзеров и нужной дистанции. Как все это соблюдать в условиях базара, предприниматели не понимают, но санврачи непреклонны.
" Если с первых дней мы на рынке жестко будем силами контролеров, администрацией рынка обеспечивать спрос для посетителей, я думаю, народ понимает это и будет исполнять. Тяжеловато будет, но мы должны народ к этому все-таки приучать. Теперь нам с этим коронавирусом жить. И в осенний период народ и без постановления должен уже надевать маски, социально дистанцироваться, принимать все профилактические меры", - информировал Газиз Надуев, главный санитарный врач Жамбылской области.
К слову, начинать работать сейчас может уже любой бизнес. Но с оговоркой: все требования должны быть соблюдены и проверены комиссией. Так запустился парк аттракционов. На качелях дети и взрослые обязаны кататься только в масках. И если предприниматель, боясь штрафа, хоть как-то за этим следит, то массовые уличные гуляния никто особо не контролирует. Люди по-прежнему пренебрегают режимом. И это, по мнению санврача, является основной причиной роста заболевших. Таких здесь сегодня уже больше 200.
Все блокпосты в регионе сняли. Около 500 полицейских, медработников и военных разъехалось по домам. В ближайшее время обещают наладить межрайонные пассажироперевозки. А вот когда же запустят автобусы в Таразе, пока неизвестно. За полтора месяца многие работающие горожане уже могут похвастать десятками пройденных километров.