Происшествия
В кожно-венерологическом диспансере Семея выявили массовое заражение коронавирусом
Медики продолжают заражаться коронавирусом. Причем даже те, кто не работает непосредственно в зоне риска. На востоке страны смертельно опасный диагноз поставили сотрудникам кожвендиспансера, учреждение сейчас экстренно закрыли, а на западе Казахстана инфекцию нашли у сотрудницы роддома. Причем она в крайне тяжелом состоянии и даже подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, передает КТК.

В Семее из-за коронавируса закрыли на карантин кожно-венерологический диспансер. У четверых сотрудников и 20 пациентов стационара обнаружили коронавирус. Сейчас новых больных учреждение не принимает. А пациенты с отрицательным анализом завершают лечение в изоляции. Отделения диспансера закрыты.

Людей с кожными заболеваниями направляют в другие стационары. Ну а тех, у кого нашли коронавирус, перевели в инфекционную больницу. С ними общались 107 человек, в том числе 65 медработников.

"Выявленные все больные госпитализированы в инфекционное отделение города Семея. Оставшиеся пациенты, 11 человек, и 10 сотрудников диспансера находятся в этом диспансере. Диспансер закрыт на карантин", - сообщил Берик Тлебалдин, главный государственный санитарный врач г. Семея.

Но в целом число заболевших коронавирусом на востоке идет на спад. В регионе приступили к очередному этапу перехода к обычной жизни.

Полностью возобновляет работу городской общественный транспорт с соблюдением санитарных норм.

С 3 июня в регионе запускаются все организации, в том числе базы отдыха. Запрет на деятельность по-прежнему касается ночных клубов и кальянных. Пропуска на передвижение отменили, в том числе и в Семее. Здесь с 6 июня начнут работу крупные объекты торговли площадью до 2 тысяч квадратов. А еще с 6 июня в городе откроются кинотеатры и театры, религиозные объекты.

Правда, заполнять их разрешено только наполовину. Тем не менее карантин в области еще не снят. Власти напоминают, что необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

В Актобе заболела коронавирусом врач роддома. Медика экстренно госпитализировали с двусторонней пневмонией в инфекционную больницу. Из-за крайне тяжелого состояния женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Какую именно должность занимала врач в перинатальном центре, в облздраве не уточняют.

Неизвестно и то, где она могла подхватить опасный вирус. Специалисты не исключают, что заражение произошло вне работы, скорее всего, на бытовом уровне. Поскольку все остальные сотрудники медучреждения, которых спешно проверили на коронавирус, здоровы. Во всяком случае, таковы первичные тесты.

"Предварительно у всех взяли анализы – кто был в контакте, кто вместе работает. У остальных медицинских работников анализ показал отрицательный результат. Но за ними в динамике будет проводиться наблюдение", - говорит Асет Калиев, руководитель управления здравоохранения Актюбинской области.

Экспресс-тестирование прошли и порядка 60 рожениц, которые в данное время находятся в перинатальном центре. Они, по предварительным данным, тоже здоровы. Но также будут наблюдаться в течение двух недель. Сам же роддом, несмотря на новые обстоятельства, продолжает работать в штатном режиме. Сюда, как правило, госпитализируют рожениц со всей области. В том числе и беременных с патологиями.

На сегодня в инфекционной больнице Актобе с диагнозом "коронавирус" лечатся 72 пациента. Пять из них в тяжелом состоянии, двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Среди больных – девять детей. В Таразе вопреки ожиданиям жителей не разрешили работать крупным рынкам. Комиссия выявила там нарушения санитарных норм: люди без масок, нет санитайзеров и нужной дистанции. Как все это соблюдать в условиях базара, предприниматели не понимают, но санврачи непреклонны.

" Если с первых дней мы на рынке жестко будем силами контролеров, администрацией рынка обеспечивать спрос для посетителей, я думаю, народ понимает это и будет исполнять. Тяжеловато будет, но мы должны народ к этому все-таки приучать. Теперь нам с этим коронавирусом жить. И в осенний период народ и без постановления должен уже надевать маски, социально дистанцироваться, принимать все профилактические меры", - информировал Газиз Надуев, главный санитарный врач Жамбылской области.

К слову, начинать работать сейчас может уже любой бизнес. Но с оговоркой: все требования должны быть соблюдены и проверены комиссией. Так запустился парк аттракционов. На качелях дети и взрослые обязаны кататься только в масках. И если предприниматель, боясь штрафа, хоть как-то за этим следит, то массовые уличные гуляния никто особо не контролирует. Люди по-прежнему пренебрегают режимом. И это, по мнению санврача, является основной причиной роста заболевших. Таких здесь сегодня уже больше 200.

Все блокпосты в регионе сняли. Около 500 полицейских, медработников и военных разъехалось по домам. В ближайшее время обещают наладить межрайонные пассажироперевозки. А вот когда же запустят автобусы в Таразе, пока неизвестно. За полтора месяца многие работающие горожане уже могут похвастать десятками пройденных километров.



Популярное

Все
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Проверка получателей госгрантов вскрыла не слишком благовидные факты в Северном Казахстане
Должники по налогу на транспортные средства могут на время остаться без автомобиля
Точка отсчета для Нового Казахстана
О роли прошедшего референдума в развитии Казахстана высказались политологи и историки
На строительстве детских площадок в Байконыре выявлен серьезный недострой
В многочасовых очередях за дешевым сахаром выстаивают жители Кызылорды
В Кызылорде растрачено 30 млн тенге при строительстве автомобильного моста через магистральный канал Ширкейли
Новый облик Старой площади столицы окончательно сложился с наступлением календарного лета нынешнего года
Казахстанскому обществу не хватает терпимости и толерантного отношения к тем, кто не такой, как все
Картины «заговорили»...
​​​​​​​В память о жизни и служении
Больше денег – больше возможностей
Все для кутюр
Паломничество к истокам
Использовать научное наследие
Власть сильна народом
Недетские условия
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Шура спел на улице в Нур-Султане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Выплаты по беременности и родам планируют увеличить в Казахстане
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Разработку ПЦР для выявления оспы обезьян начали в Казахстане
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
Артисты поделились впечатлениями о прошедшем референдуме
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Происшествия
Башенный кран упал на стройке в Нур-Султане
Происшествия
Массовое отравление в Нур-Султане: 64 человека обратились з…
Происшествия
Около 13 млн тенге присвоила и пыталась выдать себя за поте…
Происшествия
Военнослужащий погиб при ремонте грузовика в Павлодаре

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]