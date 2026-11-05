В Kozybayev University Послание Президента смотрели онлайн

За строкой Послания
Айман Аманжолова
корреспондент

В университете организовали коллективный просмотр ежегодного Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева народу страны. За выступлением главы государства следили около 100 человек, среди которых студенты, преподаватели и руководство вуза, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqstan Media 

Фото: qaz-media.kz

Инициаторами коллективного просмотра стали сами студенты и профессорско-преподавательский состав университета. Участники собрались в одной из аудиторий, чтобы ознакомиться с основными направлениями развития страны и предстоящими реформами.

Как рассказал член правления Kozybayev University по социально-культурному развитию Адильхан Толепберген, особое внимание в Послании было уделено цифровизации, развитию инфраструктуры и строительству социальных объектов.

«Для нас важно, чтобы студенты и сотрудники понимали, какие изменения планируются в стране и нашем регионе. В дальнейшем мы намерены организовать обсуждение основных положений послания среди преподавателей и студенческого сообщества», — отметил Адильхан Толепберген.

По его словам, для Северо-Казахстанской области особое значение имеют планы по расширению магистральной дороги, соединяющей Кокшетау и Петропавловск. Улучшение транспортной инфраструктуры, считает представитель университета, положительно скажется и на студентах, которым станет удобнее добираться до учебного заведения.

Своим мнением о выступлении главы государства поделился и председатель студенческого правительства Kozybayev University Асанали Жанатулы. Он обратил внимание на социальные инициативы. В том числе строительство школ, больниц и перинатальных центров. А также предстоящие изменения в работе государственного аппарата.

«В послании прозвучало немало важных для населения социальных вопросов. Это развитие инфраструктуры, строительство медицинских и образовательных учреждений, ведь все мы учимся, получаем образование и пользуемся медицинскими услугами. Также президент обозначил необходимость пересмотра подходов к работе государственного аппарата и формирования новой этики государственного служащего», — рассказал Асанали Жанатулы.

В университете отмечают, что коллективный просмотр стал возможностью не только услышать основные тезисы послания. Но и определить темы для дальнейшего обсуждения. В ближайшее время в вузе планируют провести встречи со студентами и преподавателями, посвященные озвученным инициативам.

#Токаев #университет #послание

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