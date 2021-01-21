В "красную" зону по COVID-19 перешел еще один регион Казахстана
Еще один регион Казахстана перешел в "красную" зону по коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные матрицы эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В "красной" зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
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В "желтой" зоне: г. Алматы, Карагандинская, Алматинская области.
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В "зеленой" зоне – все остальные регионы.
Казахстан также находится в "желтой" зоне по COVID-19.