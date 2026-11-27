фото предоставлено Государственным историкокультурным музеемзаповедником «Памятники древнего Тараза»

Одним из значимых археологических памятников рес­публиканского значения, взятых под охрану государством, является нижнепалеолитическая стоянка Борыказган (Бориказган), где сотни тысяч лет назад оставили свой след первобытные люди.

Это место обнаружено на северо-восточном склоне в одноименном урочище Каратауских гор примерно в 8–10 км к юго-востоку от села Кызылаут и в 38 км от города Каратау Таласского района.

В 1958 году стоянку открыл известный казахстанский археолог Хасан Алпысбаев, внесший огромный вклад в изучение истории республики в период каменного века. В 2000 году изучение памятника продолжила Южно-Казахстанская комплексная экспедиция Института археологии им. А. Маргулана во главе с Карлом Байпаковым. Исследования подтвердили значимость объекта и позволили уточнить характеристики находок.

В своей книге «Памятники ниж­него палеолита Южного Казахстана» Хасан Алпысбаев отметил, что эта стоянка считается наиболее важной из всех обнаруженных. Именно здесь впервые на территории нашей страны были найдены орудия древнепалеолитического человека. Более детальное исследование памятника выявило многочисленные комплексы кремневых изделий, представляющих несомненную ценность для изучения самых ранних этапов заселения этого района далекими предками.

– Считается, что название местности произошло от казахских слов «бөрі» (волк) и «қазған» (копал). Она расположена на высоте 450–500 метров над уровнем моря на поверхности древней куэстовой возвышенности, приподнятой над окружающей поверхностью на 30–56 метров. В пяти километрах к юго-западу она заканчивается отдельными плоскими холмами-останцами единой в прошлом аккумулятивной равнины. Поверхность всей куэстовой гряды ровная, с небольшим уклоном к северо-востоку. Залегание орудий труда древнего человека, которые относят к шелль-ашельскому времени, зафиксировано преимущественно на ней, ближе к краям, – рассказывает пресс-секретарь Государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» Луиза Нагашыбаева.

Краевед Анна Крокошева предполагает, что жизнь древних людей была сложна и порой даже сурова, поэтому для выживания им приходилось объединяться. Сообща легче охотиться и противостоять силам природы. Скорее всего, они находили места с наиболее благоприятными условиями, где общине можно было остановиться на время, и одним из них, вероятно, стал Борыказган.

Во время первых исследовательских работ на территории стоянки в точках наибольшего скопления археологического материала было заложено шесть шурфов, которые в итоге позволили собрать довольно богатую коллекцию изделий из камня. За один сезон ученые смогли добыть 442 (!) предмета. На некоторых экземплярах сохранились известковистые натеки. У большинства же грани заглажены ветровой и химической эрозией. Однако окатанные вещи в Борыказгане исследователи не нашли. Львиная доля артефактов имеет интенсивный черный, темно-серый или палево-желтый налет от воздействия времени и окружающей среды. Кроме того, в них прослеживается множество мелких отверстий – результат влияния солнца и ветра.

Все находки археологи разделили на группы. К первому типу отнесли двусторонне обработанные грубые рубящие орудия труда. Их оказалось свыше трех десятков. Орудия из отщепов составили вторую категорию. Больше всего (342 экземпляра) было найдено отщепов – плоских осколков камня. Они использовались как скребла, резцы, ножи или служили для дальнейшей обработки.

Хасан Алпысбаев писал, что самую большую группу орудий на отщепах в Борыказгане составили режуще-рубящие орудия. По своему облику и назначению они полностью аналогичны форме поперечного чоппинга с длинной пяткой-обушком. Только заготовкой для этих орудий служили не целые камни, а, скорее, сколы с них. По мнению ученого, отщепы выбирались, как правило, овальных очертаний, удлиненных пропорций или поперечные. Именно этим достигалось получение выпукло-закругленного режущего рабочего края, столь характерного для индустриальной традиции этого края. Несмотря на различный характер вторичной обработки таких скребел-транше, они составляют достаточно единообразную группу благодаря подбору одинаковых по величине и очертаниям заготовок.

Самыми малочисленными группами стали ручные рубила, унифасы, нуклевидные куски, переходные формы с обработкой трех краев, ориентированных относительно длинной оси, а также орудия-диски, количество которых можно сосчитать буквально по пальцам.

Описывая последнюю группу находок, Хасан Алпысбаев отметил: «Единичными формами в Борыказгане представлены архаич­ные дисковидные орудия, также с обивкой по всей периферии каменной заготовки, но с менее однородными по размеру и углу наложения сколами. Часть таких сколов, более крутых, накладывается на массивную часть заготовки и как бы формирует пятку орудия, другие, более крупные и пологие, наложенные бифациально, создают приостренный рабочий край орудия. Это, несомненно, рубящее орудие в собственном смысле слова…»

Замкнули таблицу классификации отходы производства. Их тоже оказалось немало. Между тем подчетырехугольные формы рубяще-режущего орудия, характерные для находящейся неподалеку палеолитической стоянки Танирказган, здесь не обнаружены. Зато из предметов других форм, встреченных на территории соседнего памятника, среди артефактов Борыказгана можно увидеть архаичные остроконечники с выделенным напротив лежащим острым симметричным концом и двусторонней обработкой по одному из краев. Кроме того, единичными экземплярами представлены скребло-скребок и орудия-резчики клювовидного типа с поперечным коротким стесом, выделенным выемкой.

В качестве сырьевого материала древними людьми использовались массивные округлые или неправильной формы плотные минеральные образования – желваки. Это были, как правило, темные, очень твердые, бугристые камни. Обычно они в изобилии встречаются в толщах осадочных горных пород рядом с древними долинами. Также в ход шли более гладкие образцы меньшей величины, образованные от разрушения горных пород и отшлифованные ветром и водой, – галька черного мелкозернистого кремня карбонового возраста. Если говорить в целом, то заготовки Борыказгана выглядят достаточно стандартно. Среди них встречается много похожих образцов. В этом их отличие от находок на Танирказгане.

Известный археолог Жакен Таймагамбетов, опираясь на характеристику домустьерского комплекса Кызылтау, а также описание артефактов и их рисунки, предположил, что находки на стоянке Борыказган являются продуктами первичного расщепления и соответствуют кускам сырья со следами апробации, нуклевидным обломкам, преформам, нук­леусам и сколам. В своей научной статье «Древние памятники археологии Жамбылской области (прошлое и настоящее)» в историко-познавательном и литературном журнале «Карахан» ученый пришел к заключению, что «...эти комплексы, вероятнее всего, являются мас­терскими, где происходил отбор и апробация сырья. В дальнейшем из подходящих кусков камня здесь же оформлялись ядрища, с которых производилось снятие отщепов».

Согласно другой версии, считается, что Борыказган мог быть своего рода перевалочным пунк­том или местом временного проживания древних людей на пути их освоения новых земель. Часть из них, предположительно выйдя из Индии и преодолев горные системы Средней Азии, подошла к Каратаускому хребту. Считается, что в то время климат здесь был влажным и теплым. Родники и богатая растительность привлекали многочисленные стада диких животных. К тому же в предгорной местности были обнаружены обильные выходы сырья, необходимого для изготовления каменных орудий труда. Сам же хребет служил естественным барьером от холодных северных ветров, создавая идеальные условия для жизни. Возможно, все это и послужило условием для остановки во время миграции далеких предков именно у подножия Черной горы.

Изучив находки, Хасан Алпыс­баев сделал вывод, что все формы орудий Борыказгана по своей аморфности напоминают подобные изделия махадевианско-олдувайской культуры. Некоторые из них позволяют утверждать их автохтонное происхождение, хотя они возникли и получили развитие в еще более древних памятниках Евразии. Подобные предметы находят также в Мьянме, Вьетнаме, Китае, Индии и Восточной Африке, что подчеркивает широкие миграционные связи древнего населения планеты. Кроме того, они подтверждают гипотезу о единстве путей развития человечества и культурных традиций на огромных пространствах.

В настоящее время памятник остается не до конца изученным и продолжает привлекать внимание специалистов, поскольку материалы, полученные при его исследовании, остаются важным источником для реконструкции древнейшей истории Казахстана и понимания процессов первоначального заселения региона.