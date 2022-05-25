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В краю родном
Елена Ульянкина

Юные участники краеведческой экспедиции «Ұлт ұясы – Ұлытау» посетили исторические места Сарыарки.

В Карагандинской области завершилась туристско-крае­ведческая экспедиция «Ұлт ұясы – Ұлытау». Ее организовал отдел образования Улытауского райо­на. Участниками экспедиции стали школьники в возрасте от 13 до 17 лет. Они проехали по двум маршрутам: от Улытау до Караганды и от Каркаралинс­ка до Улытау. Увлекательное путешествие с экскурсиями по музеям, сакральным местам и живописным уголкам Сарыарки длилось целую неделю.

– Эту туристско-краеведчес­кую экспедицию мы провели в рамках педагогического проекта «Туған өлке сырлары» и при­урочили к Году детей, – отметил руководитель отдела образования Улытауского района Багдат Абдраимов. – В прошлом году мы проводили подобное мероприятие для местных учеников. А теперь хотим познакомить школьников Караганды и Каркаралинска с историей Улытау.

Подростки в сопровождении своих педагогов посетили Музей памяти жертв политических репрессий в поселке Долинка. В Каркаралинске юным краеведам показали горное озеро Шайтанколь и рассказали легенды о его возникновении. Школьники побывали на экскурсии в местном краеведческом музее, увидели памятник акыну Мади Бапиулы Алшынбаеву и посетили мечеть Кунанбая – отца великого Абая.

В Улытау участники экспедиции посетили местный историко-культурный центр и нацио­нальный музей-заповедник, созданный в 1990 году. На его территории находятся такие памятники древности, как мавзолеи Алаша-хана и Жошы-хана, археологический комплекс Баскамыр, петроглифы эпохи неолита Теректы-Аулие и наскальные рисунки Байконыр. Местные жители сохранили древние традиции коневодства, ремесла, устное народное творчество.

Во время похода школьники снимали все увиденное на камеры своих смартфонов, фиксировали рассказы экскурсоводов и свои впечатления. Собранную информацию публиковали на своих страничках в социальных сетях с хештегом #ҰлтҰясыҰлытау. Юные краеведы вернулись домой, и, пока свежи впечатления, они собираются смонтировать документальный мини-фильм «Ұлт ұясы – Ұлытау», создать электронный фотоальбом, который можно будет показывать участникам будущих экс­педиций.

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