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Отдельное внимание было уделено состоянию двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества.

В преддверии форума по искусственному интеллекту AI Journey в Кремле состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным



Глава нашего государства отметил важность проведения конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026.

– Я помню, первый форум мы проводили в режиме онлайн в условиях ковида в 2020 году. Вы тогда выступили очень ярко и говорили о том, что не пройдет и трех-четырех лет, и тема искусственного интеллекта, цифровизации выйдет на первый план. Так оно и случилось. Сейчас все говорят о высоких технологиях, об искусственном интеллекте, о том, как он поведет себя в будущем. Поэтому предстоящий форум имеет очень большое значение для нас, поскольку мы действительно уделяем приоритетное внимание развитию цифровизации, искусственного интеллекта. Именно этот год был объявлен мною Годом развития искусственного интеллекта в Казахстане. Кое-что было сделано. Согласно рейтингу Организации Объединенных Наций по так называемому e-government, то есть электронному правительству и развитию человеческого капитала, мы вышли на 16-е место в мире, переместились с 24-го места, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что Казахстан с интересом изучает деятельность высокотехнологичных российских компаний, особенно в вопросах развития кибербезопасности.

– Со мной находится большая делегация, которая представляет все сферы бизнеса там, где внедряется искусственный интеллект и цифровизация. Высокотехнологический бизнес России очень хорошо представлен в Казахстане. Я бы хотел отметить, конечно же, «Сбер», а также «Яндекс Казахстан», который является одним из основных работодателей в нашей стране. И этот бизнес хорошо развивается. Мы удовлетворены тем, что делают ваши компании на нашем рынке, оказываем им всяческое содействие, – сказал Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Россия активно работают над расширением торгово-экономических связей.

– Что касается торговли, совершенно правильно Вы сказали, мы уверенно двигаемся в сторону отметки 30 млрд долларов. Межправительственная комиссия занимается реализацией итогов Вашего государственного визита в мае этого года в Казахстан. Он был чрезвычайно насыщенным с точки зрения подписанных важных документов. Еще одна цифра: в повестке дня 178 проектов было до недавнего времени, из них 124 уже реализованы, остальные проекты находятся в стадии реализации или близки к завершению. Это тоже говорит о том, что динамика взаимоотношений очень высокая, – заметил Президент Казахстана.

Глава государства также прокомментировал итоги трехсторонней встречи Председателя КНР Си Цзиньпина, Президента США Дональда Трампа и Президента России Владимира Путина в Шэньчжэне.

– Я не могу не поздравить с успехом Вашего недавнего визита в Китай и участием в саммите, который проходил в городе Шэньчжэне. И, конечно же, это заседание «тройки». Я смотрел и радовался за Россию, которая именно в этот очень сложный период развития истории, когда геополитика, как говорится, пустилась в пляс, то есть является абсолютно нестабильной, вышла на первый план в качестве великой державы. И, конечно же, это огромная заслуга Президента России в Вашем лице, Владимир Владимирович. Я этому обстоятельству искренне рад. Россия – великая держава, и была принята Декларация, абсолютно оптимальная по своему содержанию и, конечно же, значению, потому что большего ожидать в этом современном мире было бы нереалистично. Я так понимаю, Вы сами приняли участие в ее разработке, потому что стилистика и содержание были мне знакомы. Часто говорили о тех моментах, которые вошли в качестве основных пунктов этого документа. Это, конечно же, достаточно большое достижение российской дипломатии и великого Российского государства, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за визит и подчеркнул динамичный характер развития двусторонних отношений.

– Мы регулярно встречаемся и в Казахстане, и в России, на площадках различных международных мероприятий. В этот раз Вы согласились приехать к нам в качестве главного гостя на конференцию, организуемую Сбербанком в области развития искусственного интеллекта. Знаю, что Вы много внимания уделяете развитию информационных технологий в Казахстане. Уверен, Вам будет интересно: у нас будет возможность послушать и специалистов, и пообщаться с молодыми людьми – школьниками, студентами, поговорить о сотрудничестве в высокотехнологичных отраслях между Россией и Казахстаном в целом и в области искусственного интеллекта в частности. Товарооборот у нас растет хорошими темпами, уже продвигается к 30 млрд долларов. В национальных валютах осуществляются расчеты, тоже уже объем большой – 90 с лишним процентов. Межправкомиссия работает активно с обеих сторон. В общем, все двигается хорошим темпом, на хорошем уровне находится. И наши регулярные встречи создают, мне кажется, определенную атмосферу, придают динамику всему этому процессу, – сказал Президент России.

Главы государств обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализации совместных проектов в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.



Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.