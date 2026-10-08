В крепком хозяйстве и бактерия при деле

Мы привыкли думать, что чем дальше аул от большого города, тем более традиционные методы используют его жители в ведении сельского хозяйства. Этот стереотип своим примером опровергают супруги из села Акшат Чингирлауского района Асланбек Кужаниязов и Динара Черниязова. В животноводстве они более 20 лет. Начинали с выпаса и стрижки скота. Недавно открыли чесальный цех, со временем планируют наладить мойку шерсти.

С Динарой мы познакомились пос­ле очередной выставки-ярмарки, прошедшей в Уральске этим летом в рамках проекта «Одно село – один продукт». Сельчанка представила там продукцию ИП «Алтын қазына» – средства для мойки шерсти на основе ЭМ-бактерий (ЭМ – эффективные микроорганизмы). По словам женщины, это специально подобранный комплекс полезных бактерий, которые в природе обычно не сосуществуют, но в симбиозе усиливают друг друга, подавляя гнилостную микрофлору, ускоряя разложение органики, оздоравливая окружающую среду. Создать такой устойчивый тандем удалось в восьмидесятых годах прошлого века японскому профессору Теруо Хига. Не знаю, что в истории нового знакомства поразило меня больше: сам факт использования пока еще недостаточно широко применяемого ноу-хау на отдаленной ферме или умение мамы пятерых сыновей совмещать заботу о семье, ведение хозяйства и бизнеса.

Как недавно подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Токаев, человек, который боится сделать шаг, не верит в свои силы и постоянно жалуется на жизнь, сам обрекает себя на мрачное существование. Напротив, трудолюбие, упорство и оптимизм – великая сила, способная творить чудеса.

Трудолюбивой Динаре пришлось быть с раннего детства. Ее отец умер, когда девочке было 11 лет. На руках у мамы остались две дочки. На дворе – суровые 90-е, тогда зарплату ждали месяцами, ни о каких пособиях и речи не могло быть. Динаре как старшей пришлось стать главной помощницей. Всевозможные подработки, на которые соглашалась девочка, давали не только хлеб насущный. Они закаляли характер, учили не пасовать перед трудностями, не надеяться, что кто-то придет и создаст тебе комфортные условия.

В 2004-м девушка вышла замуж за Асланбека Кужаниязова, переехав из райцентра в отделение Юбилейный села Лубенка (так раньше именовалось село Акшат). Работали пастухами. Когда старшему сыну исполнилось шесть, нужно было решать вопрос со школой, семье пришлось переехать в Лубенку. К тому времени в отделении осталось два дома.

В Акшате Асланбек продолжал работать пастухом. В 2019 году, когда сельское стадо стало многочисленным, было решено перевести выпас скота подальше от аула, в отделение. В Юбилейном взяли землю под строительство дома и хозпостроек. На имя Динары супруги открыли ИП, которое потом переоформили в КХ. По складу характера ей было сподручнее заниматься делами бумажными. Каж­дую весну, когда Асланбек стриг баранов, Динаре не давал покоя факт, что шерсть – это ценное сырье, а ее приходится просто выбрасывать. Времени на то, чтобы самой мыть и чесать шерсть, не было. Тут бы успевать заботиться о большом семействе, вести хозяйство на два дома, растить огород. Да и свекровь, которой здоровье не позволяло заниматься этим традицион­ным ремеслом, не разрешала келин подходить к грязной шерсти, ведь дома был маленький ребенок.

Вот бы открыть чесальный цех – эта мысль постоянно крутилась в голове сельчанки. Тысячи роликов пересмот­рела она в Интернете о всевозможных нюансах работы на таком оборудовании, о том, какой станок эффективнее.

– Четыре года я жила с этой мечтой, спала и видела, что мы обязательно приобретем станок, – рассказывает Динара. – Тогда он стоил порядка 500–800 тысяч тенге. Муж, конечно, поддерживал эту идею. Но свободных денег на тот момент не было. На строительство скотобазы брали кредит под 6%, заложив дом в Акшате. Все заработанное вливалось в стройку. А еще каждую осень детей надо собирать в школу, закупать на зимовку сено.

В соцсетях она наткнулась на ролики умельца, который сам собирал подобные станки, показывал, как мыть и чесать шерсть. Два года общения по ватсапу с ним стали для нашей героини настоящим образовательным онлайн-курсом.

Как только фермеры закрыли кредит на стройку, решились на новый – под оборудование для чесального цеха. Теперь ИП пришлось оформить на главу семейства как многодетного отца. На выделенные почти 4 млн тенге по программе «Ауыл аманаты» они приобрели чесальный станок, стегальный аппарат, а также биореактор на 170 литров, чтобы выращивать ЭМ-бактерии и подготавливать шерсть. Идею использования этой технологии Динаре подсказал ее онлайн-наставник.

В марте этого года чесальный цех в селе Акшат заработал. Заказов хватает на круглый год. Шерсть везут односельчане, из окрестных сел и даже из соседнего Бурлинского района. На чесание Динара принимает пока только чистую шерсть. В конце июня пришлось нанять в цех двух первых помощниц. К слову, станки заняли самую большую комнату жилого дома. В той хозпостройке, где супруги планировали организовать цех, оборудование просто не поместилось. Пришлось в декабрьские морозы, когда станки были доставлены в село, в стене дома вырубать еще одну дверь и устанавливать их прямо в зале. С вопросом о необходимости льготного кредитования для строительства производственных помещений предпринимательница обращалась лично к акиму области на одной из встреч, организованных в районе.

Пока же, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Все со временем решится, уверена она. И уже сегодня фермеры нацелены на дальнейшее развитие.

– Хотим приобрести мощный станок, который может прочесать любую шерсть, – делится сельчанка планами. – В прошлом году из тысячи голов мелкого рогатого скота, что на выпасе нашего крестьянского хозяйства, стригли 600, и только у 150 шерсть подходила для переработки. Остальное шло в мусор. Все потому, что многие зимой содержат баранов в теплых помещениях и от этого их шерсть становится как сваляная кошма.

Весной Динара вырастила первую партию ЭМ-бактерий на реализацию. Закупила тару, распечатала этикетки, где подробно расписала, как применять препарат для очистки шерсти. Вода же после стирки служит отличным удобрением. Все лето она вместе с соседями проверяла на грядках его эффективность. Эксперимент подтвердил – урожай с этих участков получился заметно выше. Кроме того, если залить раствором ЭМ-бактерий кучи навоза или помета, можно избавиться от специфического запаха.

В планах ИП «Алтын қазына» – открыть цех по мойке шерсти. Предпринимательница намерена наладить контакт с учеными местного вуза, чтобы они провели исследование ЭМ-бактерий. Возможно, они найдут и другие способы их применения в сельском хозяйстве.