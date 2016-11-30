​В круглосуточном режиме

Увидеть «внутреннюю кухню» контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг журналисты смогли в ходе специального пресс-тура.

ЕКЦ был создан 5 лет назад – 29 ноября 2011 года – на базе call-центра электронного правительства АО «Национальные информационные технологии». Сегодня операторы оказывают консультации по 736 различным услугам. Чаще всего им задают вопросы, касающиеся процессов выдачи паспортов и удостоверений личности, адресных справок, водительских удостоверений, регистрации по месту жительства и назначения пособий на рождение и по уходу за ребенком.

– Служба действует круглосуточно, а график наших сотрудников – восьмичасовой. При этом предусмотрены технические перерывы. Для операторов оборудована комната отдыха, – рассказала директор Единого контакт-центра Анар Улманова, отметив, что работа здесь непростая. Она требует обширных знаний, коммуникативных навыков и, конечно, стрессоустойчивости, ведь в день операторам приходится принимать до 12 тыс. звонков, в год накапливается до 5 млн обращений.

В среднем заработная плата сотрудников ЕКЦ, 12 из которых – люди с ограниченными физическими возможностями, в том числе колясочники, составляет 70 тыс. тенге. И каждым сотрудником руководство дорожит.

– Для работы в call-центре важно наличие базового образования, хотя спектр услуг, конечно же, очень широк. Но держать отдельно юристов, строителей, медиков не совсем рационально. Система обучения построена на принципе получения знаний из единой базы, которую разрабатывают методологи, – отметила А. Улманова. – Они же отвечают за обучение, взаимодействие с государственными органами и контроль­ качества.

В команде с методологами работают супервайзеры. Их задача – следить за нагрузкой и дисциплиной операторов.

Обычный телефонный call-центр, каким был ЕКЦ 5 лет назад, сегодня обзавелся дополнительными каналами взаимодействия с гражданами. Теперь можно задать вопросы через сайт 1414.kz, электронную почту и виртуальных онлайн-помощников. В настоящее время руководство ЕКЦ работает над развитием омниканальности, то есть стремится интегрировать все каналы получения информации в единую систему. Благодаря этому пользователь сможет в процессе общения с оператором переключаться с одного вида связи на другой.