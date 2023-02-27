В кругу друзей

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Михаил Тё

Ярко и весело на Арбате в Таразе отметили Масленицу представители региональной русской общины «Радонеж».

Примечательно, что каждый праздник, устраиваемый представителями национальных культурных объединений, будь то еврейский Пурим, немецкое Рождество, корейский Чхусок, китайский Новый год или всеми любимый казахский Наурыз, местные жители отмечают совместно.

В ходе торжеств участники мероприятий узнают о народных традициях и обрядах, знакомятся с национальной кухней, духовно обогащаются, получают заряд позитивной энергии и хороших эмоций. Вот и на сей раз зиму в городе провожали в большом кругу друзей из разных этнокультурных объединений при поддержке АНК Жамбылской области.

Все пришедшие на праздник радовались наступлению теплой погоды, скорому приходу весны и с удовольствием участвовали в различных конкурсах, мерились силой и ловкостью, поднимая гири, перетягивая канат и прыгая в мешках, плясали и подпевали выступающим на сцене. А началось все действо с театрализованной постановки в исполнении артистов областного русского драматического театра, посвященной древнему празднику.

Представление продолжила концертная программа с участием творческих коллективов этнокультурных объединений и учебных заведений.

Запомнилось выступление ансамб­ля ложкарей «Веснушки», исполнившего веселое и задорное попурри. Яркими были выступления вокальной группы «Калинка» из Русской общины «Радонеж», народного ансамбля «Маричка» Украинского культурного центра «Днепро» и ансамбля «Ляйсан тамчилары» Татаро-башкирского культурного центра «Айнуры». По­нравилось зрителям и проникновенное исполнение песни «Живет моя отрада» студентом Жамбылского педагогического колледжа им. Абая Рустамом Гапасовым.

Неотъемлемой частью мас­леничных гуляний является угощение блинами и ярмарка. Участники праздника с интересом рассматривали товар и покупали понравившиеся вещи у местных мастериц народного творчества.

– Стало доброй традицией, что каждый этнический праздник пре­вращается во всеобщий, – отметил руководитель Русской общины «Радонеж» Владимир Сорокин. – Безусловно, очень приятно, что братья из разных этносов поддерживают нас точно так же, как и мы их. Думаю, это правильно, ведь мы живем в одном доме под единым шаныраком. И, как говорится, в горе и в радости должны быть вместе. Так и достигаются взаимное уважение и межнациональное согласие, укрепляются мир, дружба и единство народа.

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