В кругу друзей

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
Руководитель региона напомнил слова Президента – Верховного Главнокомандующего Нурсултана Абишевича ­Назарбаева, отмечавшего, что в Казахстане «создана профессиональная армия, принята Военная доктрина, полностью соответствующая интересам страны. Наша священная земля находится под защитой в небе, на земле и воде. В нынешнее время армия всегда должна быть наготове. Это задача, которую государство ставит перед военнослужащими». Наиболее отличившимся военным аким области вручил благодарственные письма. Затем на установленном на площади огромном экране участники праздника смотрели прямую трансляцию состоявшегося в Астане военного парада.
В торжественной обстановке на площади Победы принесли присягу 30 сотрудников полиции, пополнившие ряды стражей порядка. Поздравляя их, ветераны полиции и руководители ДВД ЗКО говорили о том, что «ритуал посвящения» стал доброй традицией, а то, что он приурочен к таким знаменательным датам, как День защитника Отечества и 70-летие Победы, – большая честь, обязывающая молодых нести службу добросовестно и честно.
«В кругу друзей» – так назывался праздник, который полицейские устроили для ветеранов войны, служивших в правоохранительных органах. На берегу притока Урала, реки Чаган, состоялось театрализованное представление, воссоздавшее обстановку затишья перед боем. В подготовленной программе прозвучали песни военных лет, исполнялись танцы середины прошлого века. И как всегда фронтовиков угощали солдатской кашей из полевой кухни.
Студенты вузов и колледжей посвятили празднику соревнования по стрельбе на приз Маншук Маметовой, которую западноказахстанцы считают своей землячкой и гордятся подвигом отважной дочери казахского народа. Библиотеки и музеи пригласили западноказахстанцев на тематические выставки. Были подведены итоги конкурса сочинений школьников «Горжусь своим Отечеством».

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