В кругу литературных героев

Коллекция из сорока иллюстраций передана в дар Государственным музеем истории российской литературы им. В. И. Даля (Москва).

Благодаря инициативе Россотрудничества выставка прибыла в Казахстан. Первыми ее увидели осенью прошлого года жители казахстанской столицы, а вернисаж собрал около двухсот человек. Затем это мини-собрание отправилось на постоянное место жительства в музей Достоевского в Семее. Здесь представлены иллюстрации таких известных художников, как Сара Шор, Александра Корсакова, Виталий Линницкий, Георгий Занегин, Илья Глазунов, Игорь Грабарь, Михаил Шемякин.

Центральное место в коллекции занимают работы казахстанского художника Альберта Гурьева. В семейском музее Достоевского также хранится несколько его подлинных авторских литографий. Альберт Гурьев много лет работал в алматинском издательстве «Жазушы», иллюстрировал казахские эпосы, сборники стихов Султанмахмута Торайгырова, Арипа Танирбергенова, Саттара Сейтказина, создал цикл станковых произведений «Песни казахских воинов-жырау», а в 1983 году иллюстрировал первое издание романа Достоевского «Идиот» на казахском языке в переводе Нияза Сыздыкова.