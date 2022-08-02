В крупнейшем штате США ввели режим ЧС из-за оспы обезьян

Губернатор Калифорнии Ньюсом объявил о введении режима ЧС из-за оспы обезьян, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян. Ранее город Сан-Франциско в штате Калифорния объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением оспы обезьян.

"В рамках продолжающейся борьбы с вспышкой оспы обезьян губернатор Гэвин Ньюсом сегодня объявил о введении режима ЧС, чтобы поддержать меры штата по вакцинации", - говорится в релизе на сайте губернатора.

Отмечается, что штат уже получил более 61 тысячи доз вакцины от оспы. Власти Калифорнии обещают сотрудничать с федеральным правительством, чтобы обеспечить доступ к большему количеству доз.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.