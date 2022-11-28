В крупном магазине бытовой техники Шымкента продавали неправильно маркированные товары

Внеплановую проверку в магазине бытовой техники провели после жалобы одного из местных жителей, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Госинспекторы проверили – соблюдает ли предприниматель нормы по маркировке продукции.

«Государственным инспекторами по контролю и надзору Департамента Комитета технического регулирование и метрологии МТИ РК по г. Шымкент, по жалобе физического лица проведено внеплановая проверка в отношении ТОО «Мечта Маркет» на предмет соблюдения норм законодательства Республики Казахстан «О Техническом регулировании», в частности маркировки продукции и единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза ЕАС (Евразийское соответствие).

В ходе проверки в наборе ручных инструментов Lifetime Stels отсутствовала книжка инструкций по эксплуатации и на упаковке отсутствовала маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (знак EAC)», - сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции.

По данным ведомства в ходе проверки также выявлен ряд нарушений:

• Так, на упаковке очистителя накипи для утюгов tophouse отсутствует маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (знак EAC).

• Starline A93 – в книжке инструкций по эксплуатации информация отсутствует на государственном языке.

• Умная лампа gauss – в книжке инструкций по эксплуатации информация отсутствует на государственном языке.

• зарядное устройство inkax – отсутствует книжка инструкций по эксплуатации и на упаковке отсутствует маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (знак EAC) и на упаковке отсутствует информация на государственном и на русском языках.

«Отсутствие вышеуказанных норм, означает нарушение требований Технических регламентов ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 и создадут неудобства для простого потребителя. Поскольку, головные офисы, в том числе и руководство вышеуказанных субъектов контроля находятся в городе Астана, для принятие соответствующих мер согласно «Кодекса об административных правонарушениях» Республики Казахстан, все материалы внеплановой проверки были переданы в Департамент КТРМ по г. Астана», - заявили в пресс-службе МТИ.