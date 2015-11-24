В Крыму применят нестандартные способы получения электричества

Общество
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Фото с сайта tvc.ru
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сегодня заявил, что правительство готово применять любые нестандартные меры, чтобы обеспечить полуостров электроэнергией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на rg.ru

"Для возвращения света в республику будут применяться все возможные меры. В частности, прорабатывается вопрос о подключении судов – двигатели кораблей, стоящих в портовых городах, помогут вырабатывать энергию", – пишет издание.

Кроме того отмечается, что при необходимости с материка в Крым доставят 80 дизель-генераторов, предоставленных правительством РФ.

"В первую очередь источники энергоснабжения должны быть оборудованы в школах, больницах, объектах ЖКХ и социально важных учреждениях", – говорится в сообщении.

Как известно, 22 ноября поставки электроэнергии в Крым полностью прекратились. В связи с эти на полуострове был введен режим чрезвычайной ситуации, который сохранится до полного восстановления электроснабжения республики.

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