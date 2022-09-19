В "крышевании" аффилированного ТОО подозревают высокопоставленного чиновника из ВКО

Антикоррупционная служба по Восточно-Казахстанской области изобличила руководителя РГУ «Инспекция транспортного контроля по ВКО», сообщает Kazpravda.kz.

"Используя свое служебное положение в период с 2021 по 2022 годы, вопреки интересам службы, с целью извлечения выгод для себя, он уводил от административной ответственности аффилированное ТОО, занимающееся перевозкой руды с превышением допустимых весовых параметров (перегрузом), что повлекло недопоступление в бюджет сборов в сумме 65,5 млн тенге", - проинформировали в Агентстве.

Следственным судом Усть-Каменогорска в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводится досудебное расследование, иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит, добавили в Антикоре.