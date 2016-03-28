В КТЖ пригласили ветеранов-железнодорожников на соревнования

Фото пресс-службы КТЖ
В АО "НК "КТЖ" прошли соревнования, в которых участвовали не только работники компании, но и ветераны-железнодорожники, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу компании.
Сотрудники центрального аппарата и филиалов компании вначале состязались в игре дартс. Затем попробовали свои силы в армрестлинге. В этом виде спорта участвовали и женщины.
"Все мы получили массу положительных эмоций и, конечно же, отличный заряд бодрости, возможность пообщаться с другими сотрудниками компании. Такие мероприятия сплачивают нас", – подчеркнула главный специалист Дирекции информационных технологий Алевтина Глухова.
Особый интерес среди участников вызвала казахская национальная игра "Асық ату".
"Я уже несколько лет участвую в этом мероприятии, которое проводится в начале весны, только ради того, чтобы сыграть "Асық ату". В этой игре главное – не победа, а непередаваемый дух игры", – отметил главный специалист Дирекции магистральной сети Муслим Балбауов.
Кульминацией первого дня состязаний стало соревнование по "Арқан тарту". Во второй день соревнований в КТЖ собрались ветераны компании.
"Подтянутые и бодрые стояли они в строю на открытии мероприятия. Затем, разделившись на группы, также слаженно и энергично отправились на свои площадки. В бассейне проходили соревнования по плаванию на дистанции 25 метров. Среди мужчин лучшее время показал Василий Меньшиков. Вторым был Руслан Жугралин, третьим – Анатолий Шмаков", – отмечает пресс-служба.
В настольном теннисе невероятный рекорд показала 68-летняя Жанна Акбергенова, обыграв всех мужчин. Ветераны также соревновались по шахматам, шашкам и дартсу.