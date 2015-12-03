Технологии
В КТЖ внедряют систему электронных маршрутов
Жания Уранкаева
"Қазақстан темір жолы" внедряет систему электронных маршрутов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ. 

Новая автоматизированная система управления в локомотивном хозяйстве Казахстана создает условия для оперативного принятия управленческих решений по повышению маршрутной скорости и скорости доставки грузов.

"Внедрение электронного маршрута машиниста (ЭММ) позволяет в целом повысить эффективность перевозочного процесса. Предусматривается отказ от традиционного оформления машинистом маршрутного листа вручную, то есть мы переходим на безбумажную технологию учета рабочего времени локомотивных бригад", – отметила руководитель проектной группы автоматизированной системы управления (АСУ) "ЭДТ" Ольга Лобанова. 

В информации отмечается, что недавно в Таразе прошел семинар, где специалисты из 18 эксплуатационных локомотивных депо Южного и Западного регионов ознакомились с работой АСУ "Энергодиспетчерская тяга", а также ее модулями "Электронный маршрут машиниста", "Учет рабочего времени". Следующий обучающий семинар состоится в Караганде, где локомотивщики Северного региона ознакомятся с возможностями новой системы.

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